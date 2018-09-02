«السيسي»: مستعدون لدعم الصومال لبناء مؤسسات الدولة

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السيسي، والرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو
السيسي، والرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو

خالد الشرقاوي

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقر إقامته فى العاصمة الصينية بكين الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء الرئيس الصومالي، مؤكداً اهتمام مصر بعلاقاتها التاريخية مع الصومال، وحرصها على مصالح الشعب الصومالي في إطار دولة موحدة مستقرة وقوية، فضلاً عن دعم الصومال للتعامل مع مختلف التحديات التى يواجهها وبخاصة خطر التطرف والإرهاب، مشيراً إلى استعداد مصر لمواصلة تقديم الدعم للصومال لبناء وترسيخ مؤسسات الدولة، وتفعيل مختلف أوجه التعاون الثنائي مع الصومال، لاسيما على الأصعدة الاقتصادية والتجارية وتدريب الكوادر الفنية الصومالية.

من جانبه، أكد الرئيس الصومالى، حرص بلاده على تطوير التعاون مع مصر على مختلف المستويات، مشيراً إلى ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية، ومشيداً بدور مصر التاريخي في مساندة الصومال وما تقدمه من دعم فى مختلف المجالات.

وذكر السفير بسام راضى، أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية، كما استعرض الرئيس الصومالي آخر مستجدات الوضع الداخلي في بلاده، والخطوات الجارى اتخاذها لاستعادة الأمن والاستقرار بالصومال والتغلب على التحديات المختلفة التي تواجهه، وعلى رأسها خطر الإرهاب.




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