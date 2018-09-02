«شيرين».. أول مطربة مصرية تحصل على جائزة يوتيوب

02 سبتمبر 2018 - 06:11 م

نالت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب جائزة من موقع الفيديوهات "يوتيوب" المملوك لمحرك البحث العالمي "جوجل" وذلك بسبب بلوغ عدد مشتركي قناتها الرسمية على "يوتيوب" مليون مشترك.

وشاركت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها على "تويتر"، صورة لها مع الجائزة من "يوتيوب"، ووجهت الشكر لجمهورها، قائلة: "عايزة أشكر جمهوري وأشكر يوتيوب على وصولنا للمليون مشترك في قناتي وإن شاء الله نوصل لعشرين مليون طول ما إنتم معايا".

من ناحية أخرى، تستعد شيرين عبد الوهاب، لطرح ألبومها الغنائي الجديد، والذي يحمل اسم "نساي"، والذى يضم 12 أغنية، هي "حبه جنه، وكدابين، وأبو الرجالة، وأغنية ضعفى، وبيصعب عليا، وتاج على راسك، وياريتها جت، وأغنية طيبة وجدعة، لوانى، كلام عينيه، نساي".