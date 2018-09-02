» موعد قرعة دور الـ8 بأبطال أفريقيا والقناة الناقلة

02 سبتمبر 2018 - 06:12 م

تترقب جماهير النادي الأهلي، سحب قرعة دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها غدًا الإثنين، بمقر الاتحاد الأفريقي «كاف» بالقاهرة.

ونستعرض أبرز 5 معلومات عن القرعة:

1. النادي الأهلي هو الممثل المصري الوحيد بين الفرق الثمانية المتأهلة.

2. تنطلق القرعة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمنقولة على قناة bein .

3. تقسيم الفرق المتأهلة إلى تصنيفين الأول يضم كل من الوداد البيضاوي المغربي والنادي الأهلي ومازيمبي الكونغولي والنجم الساحلي والثاني يضم وفاق سطيف الجزائري والترجي التونسي وحوريا كوناكري الغيني وبريميرو دي اوجوستو الأنجولي.

4. تقام مباريات الإياب على ملعب أندية التصنيف الأول.

5. يمكن أن تضع القرعة فريقين من نفس الدولة في مواجهة.