  • الأحد 02 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:59 م
بحث متقدم
أرشيفية

أسعار الفاكهة والخضار تفجر غضب المصريين

علاء مبارك

علاء مبارك مدافعًا عن والده: تربينا على احترام الكبير

طفلي الدقهلية

النائب العام يسدل الستار على التحقيقات مع «قاتل طفليه»

جانب من الاجتماع

«السيسي»و«أبي أحمد» يتفقان على إنهاء أزمة السد

لحظة انتحار موظف تحت عجلات المترو

بالفيديو.. لحظة انتحار موظف تحت عجلات المترو

أرشيفية

مصر ترد رسميًا على تقرير «فوربس»

السائق

ماذا فعل أهالي فيصل بسائق حاول اختطاف سيدة

بيريز

مفاجأة.. «بيريز» سبب عدم فوز «صلاح» بالأفضل أوروبيًا

الرئيس السيسي ونظيره الصيني

5 مكاسب من زيارة «السيسي» للصين

التعذيب في سوريا

198 قتيلاً جراء التعذيب في سوريا خلال شهر

بلاغ يطالب بالكشف عن القاتل الحقيقي لطفلي المنصورة

قضايا وحوادث

مقتل طفلي ميت سلسيل
ارشيفية

متابعات : عبدالراضي الزناتي

أخبار متعلقة
#

من القاتل الحقيقي لطفلي الدقهلية ؟

#

جمل مصلحة الضرائب

#

رونالدو يكشف السر الغامض الذي قاده للانتقال لليوفينتوس

#

بلاغ للنائب العام للكشف عن حسابات الداعين للمصالحة مع الإخوان

قتل

دعوى قضائية

بلاغ

ميت سلسيل

أقام علي أيوب المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن إمداد النائب العام بصفته المحامي العام عن الشعب المصري بكل أوراق التحقيقات والمخاطبات التي تمت بخصوص الوثيقة المسربة، في حادث مقتل والد لطفليه بميت سلسيل في الدقهلية، والتي تثبت وتوضح حقيقة الواقعة تحقيقا للشفافية وقواعد العدالة وتهدئ الرأي العام.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 5949 لسنة 72 قضائية كلاً من وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية والنائب العام بصفتيهما.

وشددت الدعوى، على أنه لتحقيق السلام الاجتماعي في المجتمع والتخفيف من حدة التوترات والانفعالات التي دخل فيها كل متابع للقضية منذ بدايتها تحقيقًا للصالح العام ولإحداث السكينة في المجتمع.

وتابعت الدعوى، أنه بات ذلك واضحًا ولوجود متهم سطرت له مذكرة مشروع إحالة قد يكون بريئًا من هذا الاتهام.

الأمر الذي يشكل حالة استعجال توافرت معها الجدية في نظر الشق العاجل وتحديد أقرب جلسة ممكنة له ولو جلسة خاصة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تكليف الأجهزة الأمنية المتمثلة في جهاز مباحث الأمن الوطني ومصلحة الأمن العام والرقابة الإدارية بالتعاون مع المخابرات الحربية، بتشكيل فريق بحث لإجراء التحريات اللازمة والاستماع إلى أقوال شهود النفي من جيران وأقارب المتهم والد الطفلين، ومن ثم جميع أهالي القرية ممن لديهم أي معلومة تفيد التحقيقات وتكشف الحقيقة، للوقوف على صحة الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد المتهم الحقيقي بقتل الطفلين أيا كان.

ش

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من القاتل الحقيقي لطفلي الدقهلية ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

صحفيون تحت الحراسة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» جندي مظلات إسرائيلي يروي عن شجاعة المصريين بحرب الاستنزاف
» مانشستر يونايتد يتخطى بيرنلي بهدفي «لوكاكو»
» موقع عبري: عباس ألغى حق العودة الفلسطينية وليس ترامب
» «جروس» يُعدد فوائد فوز الزمالك على إنبي
» «السيسي» يلتقي رئيس الوزراء الصينى في بكين
» الأردن.. إطلاق مركز المنتدى للدراسات والأبحاث الاستراتيجية
» موعد قرعة دور الـ8 بأبطال أفريقيا والقناة الناقلة
» الأهلي يكشف حقيقة انسحابه من البطولة العربية
» 198 قتيلاً جراء التعذيب في سوريا خلال شهر
» مصريون يشاركون في تنظيم مونديال 2022 بقطر
» جلسة مصيرية بين «صلاح» والمكسيكي «أجيري»

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • فجر

    04:11 ص

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد
الطلاق
زرع قرنية