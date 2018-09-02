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لحظة انتحار موظف تحت عجلات المترو

بالفيديو.. لحظة انتحار موظف تحت عجلات المترو

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بالفيديو.. لحظة انتحار موظف تحت عجلات المترو

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لحظة انتحار موظف تحت عجلات المترو
لحظة انتحار موظف تحت عجلات المترو

خالد الشرقاوي

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة محاولة موظف الانتحار داخل محطة مترو جمال عبد الناصر، بإلقاء نفسه أمام المترو.

يذكر أنه في الواحدة والنصف ظهرا، أقدم رجلا يدعى "ت.ع.خ"، يبلغ من العمر نحو 41 عاما، ويعمل موظفا بالشركة المصرية للاتصالات، على الانتحار داخل محطة مترو جمال عبد الناصر، بإلقاء نفسه أمام المترو.

وكان الموظف يقف على رصيف القطار القادم من محطة حلوان متجهًا إلى المرج، وفور رؤيته للقطار ألقى بنفسه أمامه، ولكنه لم يتمكن من الانتحار ومر المترو على قدمه اليمنى فقط والتي بترت بسبب ذلك.


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