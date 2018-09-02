  • الأحد 02 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:59 م
بحث متقدم
أرشيفية

أسعار الفاكهة والخضار تفجر غضب المصريين

علاء مبارك

علاء مبارك مدافعًا عن والده: تربينا على احترام الكبير

طفلي الدقهلية

النائب العام يسدل الستار على التحقيقات مع «قاتل طفليه»

جانب من الاجتماع

«السيسي»و«أبي أحمد» يتفقان على إنهاء أزمة السد

لحظة انتحار موظف تحت عجلات المترو

بالفيديو.. لحظة انتحار موظف تحت عجلات المترو

أرشيفية

مصر ترد رسميًا على تقرير «فوربس»

السائق

ماذا فعل أهالي فيصل بسائق حاول اختطاف سيدة

بيريز

مفاجأة.. «بيريز» سبب عدم فوز «صلاح» بالأفضل أوروبيًا

الرئيس السيسي ونظيره الصيني

5 مكاسب من زيارة «السيسي» للصين

التعذيب في سوريا

198 قتيلاً جراء التعذيب في سوريا خلال شهر

«السيسي» يلتقي رئيس الوزراء الصينى في بكين

آخر الأخبار

«السيسي» يلتقي برئيس الوزراء الصينى في بكين
«السيسي» يلتقي برئيس الوزراء الصينى في بكين

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

«السيسي»و«أبي أحمد» يتفقان على إنهاء أزمة السد

#

مهاتير يلغي 3 مشروعات اقتصادية بتمويل صيني

#

الملك سلمان يستقبل الرئيس السيسي في «نيوم»

#

"السيسي" يلتقي النائب الأول للبشير بمقر إقامته

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، خلال زيارته للصين برئيس الوزراء الصينى "لي كه تشيانغ".

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء الصينى أعرب عن سعادته بلقاء السيسي، مؤكداً ترحيب الصين بالوفد المصري، ومشيراً إلى ما يربط بين البلدين والشعبين المصرى والصينى من علاقات صداقة تاريخية وممتدة.

وأكد رئيس الوزراء الصينى، حرص بلاده على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة مع ما تشهده مصر من نهضة تنموية واقتصادية واسعة، ومشاركة العديد من الشركات الصينية فى عدة مشروعات كبري يجرى تنفيذها حالياً.

وأشاد السيسي، بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى التقدم الكبير الذي شهده التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما، ومؤكداً تطلع مصر إلى مزيد من التعاون لدفع الاستثمارات وزيادة حجم التبادل التجارى بينهما.

كما أشاد السيسي كذلك بالشركات الصينية العاملة فى مصر، مؤكداً ما تحظى به كافة الاستثمارات الصينية والمشروعات القائمة في مصر من اهتمام وحرص على تذليل العقبات أمامها، بما يساعدها على زيادة استثماراتها وتحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

وقد شهد اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، حيث اعرب السيسي عن التطلع لقيام الصين بتوسعات في المدينة الصناعية الصينية بمصر والتى تعتبر الأولى للصين في أفريقيا، وتشجيع كبرى شركات القطاع الخاص للاستقرار في المدينة الصناعية، مشيراً إلى ما تحظى به مصر من مميزات تساعد تلك الشركات على تسويق منتجاتها فى العديد من الدول، خاصة التى وقعت معها مصر اتفاقيات للتجارة الحرة، فضلاً عن موقع مصر الجغرافى المتميز، وتوافر البنية التشريعية التى تساعد على جذب الاستثمارات.

كما أوضح السيسي أهمية اتخاذ المزيد من الخطوات لتشجيع الصادرات المصرية إلى الصين وتسهيل إجراءات نفاذها إلى السوق المحلي الصيني، بما يساهم في تقليل عجز الميزان التجاري، فضلاً عن تشجيع السياحة الصينية إلى مصر فى ظل ما تمتلكه من مقاصد سياحية متنوعة.

وقد أكد رئيس الوزراء الصينى، أن مصر تعتبر سوقاً واعداً للاستثمارات والشركات الصينية، مشدداً على حرص بلاده على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع مصر، ودراسة سبل تعزيز التبادل التجارى وسد الفجوة فى العجز التجارى بين البلدين.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من القاتل الحقيقي لطفلي الدقهلية ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

صحفيون تحت الحراسة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» جندي مظلات إسرائيلي يروي عن شجاعة المصريين بحرب الاستنزاف
» مانشستر يونايتد يتخطى بيرنلي بهدفي «لوكاكو»
» موقع عبري: عباس ألغى حق العودة الفلسطينية وليس ترامب
» «جروس» يُعدد فوائد فوز الزمالك على إنبي
» «السيسي» يلتقي رئيس الوزراء الصينى في بكين
» الأردن.. إطلاق مركز المنتدى للدراسات والأبحاث الاستراتيجية
» موعد قرعة دور الـ8 بأبطال أفريقيا والقناة الناقلة
» الأهلي يكشف حقيقة انسحابه من البطولة العربية
» 198 قتيلاً جراء التعذيب في سوريا خلال شهر
» مصريون يشاركون في تنظيم مونديال 2022 بقطر
» جلسة مصيرية بين «صلاح» والمكسيكي «أجيري»

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • فجر

    04:11 ص

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد
الطلاق
زرع قرنية