«السيسي» يشهد توقيع 7 مشاريع اقتصادية كبرى

02 سبتمبر 2018 - 06:38 م

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، لقاءً مع رؤساء كبرى الشركات الصينية العاملة فى مصر.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أكد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التى تجمع مصر والصين، واللتين تحملان أقدم حضارتين في التاريخ الإنساني، وهو ما تمت ترجمته من خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما.

كما أكد السيسي، حرصه على لقاء كبار رجال الأعمال والاقتصاد والمال الصينيين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتنمية الاستثمارات المشتركة للاستفادة من الفرص المتاحة، وزيادة الاستثمارات الصينية في مصر سواء من خلال توسع الشركات الصينية المستثمرة في مصر في مشروعات جديدة، أو دخول شركات صينية جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيداً فى هذا الإطار بتجربة الصين التنموية في منطقة شرق آسيا، من حيث كونها قصة نجاح ونموذج اقتصادي متميز، يقوم على تعظيم دور المعرفة والإبداع التكنولوجي.

من جانبهم أعرب رؤساء الشركات الصينية المشاركين فى اللقاء، عن ترحيبهم الشديد بلقاء السيسي، مثمنين حرص مصر على تطوير التعاون مع الشركات الصينية، ومؤكدين استعدادهم لبذل أقصى جهد ممكن لتنفيذ المشروعات التى يشاركون فيها فى مصر، وفقاً لأعلى المعايير وخلال الجداول الزمنية التى تم الاتفاق عليها، مرحبين فى هذا الإطار بدراسة فرص تكثيف التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة والدخول فى مشروعات أخرى لتنفيذها.

وقد شهد السيسي فى ختام اللقاء مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات والعقود مع عدد من الشركات الصينية لتنفيذ مشروعات مختلفة فى مصر بقيمة استثمارية تبلغ حوالى 18,3 مليار دولار، وتشمل:

· إنشاء المرحلة (2) للأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية.

· مشروع محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة.

· مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء بالحمراوين.

· مشروع منطقة مجموعة شاوندونج روى للمنسوجات.

· مشروع تاى شان للألواح الجبسية.

· مشروع شيامن يان جيانج لتصنيع المواد الجديدة.

· إنشاء معمل تكرير ومجمع البتروكيماويات بمحور قناة السويس.