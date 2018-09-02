» «جروس» يُعدد فوائد فوز الزمالك على إنبي

02 سبتمبر 2018 - 06:40 م

أبدى السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بفوز فريقه على إنبي أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

واعتبر «جروس»، علي أن أهم إيجابيات الفوز على الفريق البترولي، هو رد الفعل الايجابي بعد الخسارة من النجوم في اللقاء السابق بالجولة الرابعة حيث كان هناك هدفنا تحقيق رد ونتيجة إيجابيه وهي الفوز وهو ما تحقق.

وأردف «جروس»، «الفريق بالأمس قدم أداء طيب ولدي حاله رضا من مستوي اللاعبين، بالإضافة إلى أنهم قاموا بتسجيل أربعه أهداف وهذا أمر ممتاز».

وأشار المدير الفني للزمالك، إلى أنه لم يكن راضي عن أداء الفريق في الخمسة دقائق الأخيرة التي سجل فيها انبي فيها هدفه الوحيد، حيث أنه شعر بوجود تكاسل وتراجع في الأداء علي عكس باقي اللقاء.