علاء مبارك مدافعًا عن والده: تربينا على احترام الكبير

02 سبتمبر 2018 - 07:08 م

دخل علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك في مشاداة مع أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بسبب انتقاد الأخير لنجل «مبارك» حين هاجم إحدى الصحف التي تحدثت عن سعر كرسي ظهر عليه والده في صورة انتشرت له مؤخرًا.

وقال صاحب الحساب على تويتر، معلقاً على هجوم علاء مبارك على الصحيفة :« صحيح أن هذا الخبر على جريدة () هايف.. ولكنى أظن أن التعليق عليه من السيد علاء مبارك غير موفق» .

وتابع :« فى أمريكا كل يوم يتم نشر أخبار كاذبه وكلها استهزاء من الرئيس ترمب ( برغم أنه فى أعلى السلطة حاليا ) ، ولايهتم هو أو الكثيرين بها».

فيما رد عليه نجل «مبارك» قائلًا :«لا اعتقد حضرتك ان التوفيق حالفك عندما تقول انه يتم نشر اخبار كاذبة وكلها استهزاء بترامب ولا احد يهتم ، هل هذا هو المعيار ! نحن مجتمع متدين وعندنا عادات وتقاليد ونحترم كل من هو كبير ، نختلف وننتقد ونعارض ولكن المفروض بأدب و احترام دون اهانة واستهزاء ! هكذا نعلم اولادنا».

وكان علاء مبارك قد علق على الخبر قائلًا :« :« دليل الهيافة والتفاهة والكبت ! جريدة تركت كل مشاكل الناس واجتهدت وتعمقت في البحث عن ثمن كرسي يجلس عليه الرئيس مبارك في احدي الصور! لن ينصلح الحال طالما هناك صحافة لا تحترم عقول الناس».