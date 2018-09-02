» موقع عبري: عباس ألغى حق العودة الفلسطينية وليس ترامب

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«السيسي» يضغط على «عباس» من أجل صفقة القرن

بعنوان: "أبومازن صاحب إلغاء حق العودة الفلسطيني لا ترامب"، قال موقع "ماقور ريشون" الإخباري العبري، إن عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق شن هجومًا على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس؛ معتبرًا الأخير داعمًا في السابق لمبادئ "صفقة القرن"، وأنه يتمسك بالسلطة حتى لو كان الثمن هو حرق قطاع غزة.

وأضاف: "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصل تليفونيًا بعباس نهاية الأسبوع الماضي، في محاولة أخيرة ربما لإشراكه ببرامج وخطط تهدف إلى تحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة وإعادة إعمارها، في الوقت الذي تريد فيه القاهرة ضم السلطة الفلسطينية ضمن الترتيبات المتبلورة بين إسرائيل وحركة حماس والتوصل إلى تهدئة فيما بين الأخيرتين".

وأشار إلى أنه "في ضوء هذه التطورات جاءت تصريحات الأشعل لوكالة (شهاب) الفلسطينية، حيث يكشف المسؤول المصري البارز أن رام الله لا تريد أن توقع حماس اتفاق تهدئة مشابه لذلك الذي وقعت عليه عام 2014".

وواصلت: "رغم أن مسؤولي السلطة الفلسطينية يشبهون صفقة القرن بمؤامرة إسرائيلية صهيونية هدفها تخليد الانقسام بين غزة والضفة الغربية وتدمير حلم الدولة الفلسطينية، ورغم أن تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب وإلغائه حق العودة وتقليص المساعدات لوكالة الأونروا أثارت غضبا شديدا في أوساط السلطة الفلسطينية؛ إلا أن الأشعل يرى أن أبو مازن هو الذي تبنى مبادئ صفقة القرن قبل عقد من الزمان، وذلك أثناء مفاوضاته مع إسرائيل، حيث تحدث وقتها عن إلغاء حق العودة الفلسطيني وتقسيم القدس، واليوم يعارض عباس ما دعا إليه قبل 10 سنوات".   

ولفت الموقع إلى أن "السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان والذي يعتبر شخصية غير مرغوب بها في رام الله بعث رسالة لأبومازن مؤخرًا قال فيها إن اتفاق للسلام مع الفلسطينيين لابد وأن يشمل هؤلاء الذين يعيشون في غزة، وإذا اخترنا بين حماس والسلطة الفلسطينية فإننا نختار الأخيرة".

وأضاف: "هذه التصريحات من قبل الدبلوماسي الأمريكي تفند فكرة أن واشنطن وسيط غير نزيه، وخلال الخطاب الذي سيلقيه بالأمم المتحدة في 20سبتمبر الجاري، من المتوقع أن يطالب أبومازن بعقد مؤتمر دولي للسلام يشكل طريقًا التفافيًا يتجاوز الولايات المتحدة".


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