» مانشستر يونايتد يتخطى بيرنلي بهدفي «لوكاكو»

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مانشستر يونايتد
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بيرنلى

حقق مانشستر يونايتد فوزًا غاليًا على نظيره بيرنلى، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب «تيرف مور»، فى ختام الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

تقدم لوكاكو بالهدف الأول فى الدقيقة 27 برأسية متقنة من عرضية متقنة من النجم التشيلي ألكسيس سانشيز، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني من كرة عائدة من دفاع الخصم لتتهيأ له أمام المرمى ويسجلها بسهولة.

وأهدر النجم الفرنسي بول بوجبا ركلة جزاء لمانشستر يونايتد فى الدقيقة 69، بعدما نجح الحارس المخضرم جو هارت فى التصدى لها.

كما تعرض مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد للطرد من المباراة فى الدقيقة 71 بعد نزوله بديلا بـ10 دقائق فقط بعد تشاجره مع مدافع بيرنلي، إثر كرة مشتركة.

وبذلك يحقق مانشستر يونايتد الفوز الثانى له فى الدوري الإنجليزي، حيث فاز على ليستر فى الجولة الأولى 2-1 ، وخسر فى مباراتين متتاليتين أمام برايتون 3-2 وتوتنهام 3-0 ليحتل المركز العاشر بـ6 نقاط، بينما توقف رصيد بيرنلي عند نقطة واحدة فى المركز قبل الأخير.

وفى مباراة أخرى أقيمت فى نفس التوقيت، واصل فريق واتفورد انطلاقته المثالية بالدوري الإنجليزي محققا فوزا صعبا على توتنهام هوتسبير 2-1، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "فيكارج رود".

تقدم توتنهام بالهدف الأول بهدف سجله لاعب واتفورد عبدالله دوكوري بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 53، وتعادل تروي ديني مهاجم وتفورد لفريق فى الدقيقة 69، قبل أن يسجل مدافع واتفورد كريج كاثكارت الهدف الثانى فى الدقيقة 76 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل واتفورد صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة بالتساوى مع ليفربول وتشيلسي بعد الفوز فى 4 مباريات، بينما يتعرض السبيرز لأول خسارة محتلا المركز الخامس بـ9 نقاط.

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