نائبتان: لهذه الأسباب تضرب الزوجات أزواجهن

02 سبتمبر 2018 - 07:34 م

استنكر برلمانيون، انتشار ظاهرة ضرب الزوجات لأزواجهن في مصر خلال الآونة الأخيرة، مؤكدين أن الضغط العصبي والنفسي التي تمر به الأسرة المصرية هو ما دفع إلى انتشار هذه الظاهرة.

وقالت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب، إنها ترفض انتشار ظاهرة العنف بين الزوجين، التي انتشرت بصورة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، والتي تتنافي مع مفهوم الثقافة الزوجية القائمة على المودة والرحمة وليس العنف والقهر.

وأضافت عجمي لـ "المصريون": "أن أسباب انتشار ظاهرة العنف بين الأزواج يعود إلى الضغط العصبي الذي تواجهه الأسرة المصرية حاليًا بسبب متطلبات الحياة، وانعدام الثقافة المجتمعية والدينية حول مفهوم الرحمة والمودة في الحياة الزوجية، وعدم الإحساس بالمسئولية".

وأشارت عجمي، إلى أن هناك دورًا كبيرًا يقع على المؤسسات الدينية والمجتمع المدني في القضاء على هذه الظواهر داخل المجتمع، من خلال تفعيل دور التوعية بين الزوجين وداخل الأسرة عمومًا.

وأكدت عجمي، أن القانون المصري المنظم للحياة الشخصية في مصر، قادر على ردع أي تعد من قبل أحد الزوجين ضد الآخر، وأن استحالة التفاهم بين الزوجين له حلول أخرى غير استخدام العنف بينهما، وهي حلول أحلها الله عز وجل كالطلاق مثلاً، إذا استحالت العشرة بين الزوجين على الرغم من كونه أبغض الحلال عند الله لكنه قد يكون الحل للقضاء على ظاهرة العنف بين الأزواج إذا وصلت العلاقة إلى مفترق الطرق.

في السياق، قالت سوزي ناشد عضو مجلس النواب، إنها ترفض العنف بكافة أنواعه بين الزوجين سواء ضرب الزوج لزوجته أو العكس.

وأضافت ناشد لـ "المصريون": "للأسف الشديد هناك ظواهر سلبية انتشرت في مجتمعنا في الوقت الحالي لم نكن نتوقع ظهورها على الإطلاق نتيجة للظروف الاجتماعية التي يمر بها المجتمع المصري".

وشددت ناشد، على ضرورة إرساء قيم المودة والرحمة بين الزوجين وحثهما على تجنب اللجوء للعنف.



