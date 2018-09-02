أشعلت مواقع التواصل.. أول رد من مذيعة «البلوق»

02 سبتمبر 2018 - 07:42 م

انتشر فيديو للمذيعة رضوى الشربيني، وهي تنصح متصلة، في مشكلتها مع خطيبها، بقطع كل وسائل الاتصال معه وحظره على مواقع التواصل.

وكررت رضوى كلمة "بلوك" ما دفع مغردين إلى تحويلها إلى فيديوهات ساخرة مرفقة بهاشتاجات "رضوى الشربيني" و"بلوق".

واستهجن عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل موقف المذيعة متداولين عدة تعليقات كان أبرزها: "لما أشوف رضوى الشربيني وأمثالها من أشباه الستات بيتكلموا عن أنهم إزاي strong وبعدين أفتكر أمي الله يرحمها وأمهات كتير كافحوا وتعبوا عشان ينجحوا البيت ويربّوا صح بستغرب اوى ، هو مين المفروض يدى نصايح ، دا امهاتنا دول كلمة جبال قليله عليهم والله ".

فيما ردت "الشربيني" على موجة الانتقادات التي وجهت لها بالحديث عن مواقف سابقة لها انتصرت فيها للرجل وطالبت خلالها النساء باحترام الرجال وأن تحدثهم بلطف وأن تعاملهم بحب وأن تحسن اختيار زوجها.

شاهد الفيديوهات..