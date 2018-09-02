  • الأحد 02 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:58 م
بحث متقدم
أرشيفية

أسعار الفاكهة والخضار تفجر غضب المصريين

علاء مبارك

علاء مبارك مدافعًا عن والده: تربينا على احترام الكبير

طفلي الدقهلية

النائب العام يسدل الستار على التحقيقات مع «قاتل طفليه»

جانب من الاجتماع

«السيسي»و«أبي أحمد» يتفقان على إنهاء أزمة السد

لحظة انتحار موظف تحت عجلات المترو

بالفيديو.. لحظة انتحار موظف تحت عجلات المترو

أرشيفية

مصر ترد رسميًا على تقرير «فوربس»

السائق

ماذا فعل أهالي فيصل بسائق حاول اختطاف سيدة

بيريز

مفاجأة.. «بيريز» سبب عدم فوز «صلاح» بالأفضل أوروبيًا

الرئيس السيسي ونظيره الصيني

5 مكاسب من زيارة «السيسي» للصين

التعذيب في سوريا

198 قتيلاً جراء التعذيب في سوريا خلال شهر

أشعلت مواقع التواصل.. أول رد من مذيعة «البلوك»

الصفحة الأخيرة

رضوى الشربيني - "مذيعة البلوق"
رضوى الشربيني - "مذيعة البلوق"

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. التجريد من الملابس عقوبة الفساد

#

شاهد.. ثعبان يرقص ليحصل على الطعام

#

بالفيديو.. عجوز يتخلص من آلم ضرسه بطريقة عجيبة

#

رد حاسم من الحكومة حول حركة المحافظين

مواقع التواصل

رضوي الشربيني

مذيعة البلوق

البلوق

انتشر فيديو للمذيعة رضوى الشربيني، وهي تنصح متصلة، في مشكلتها مع خطيبها، بقطع كل وسائل الاتصال معه وحظره على مواقع التواصل.

وكررت رضوى كلمة "بلوك" ما دفع مغردين إلى تحويلها إلى فيديوهات ساخرة مرفقة بهاشتاجات "رضوى الشربيني" و"بلوك".

واستهجن عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل موقف المذيعة متداولين عدة تعليقات كان أبرزها: "لما أشوف رضوى الشربيني وأمثالها من أشباه الستات بيتكلموا عن أنهم إزاي strong وبعدين أفتكر أمي الله يرحمها وأمهات كتير كافحوا وتعبوا عشان ينجحوا البيت ويربّوا صح بستغرب اوى ، هو مين المفروض يدى نصايح ، دا امهاتنا دول كلمة جبال قليله عليهم والله ".

فيما ردت "الشربيني" على موجة الانتقادات التي وجهت لها بالحديث عن مواقف سابقة لها انتصرت فيها للرجل وطالبت خلالها النساء باحترام الرجال وأن تحدثهم بلطف وأن تعاملهم بحب وأن تحسن اختيار زوجها.

شاهد الفيديوهات..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من القاتل الحقيقي لطفلي الدقهلية ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

صحفيون تحت الحراسة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» جندي مظلات إسرائيلي يروي عن شجاعة المصريين بحرب الاستنزاف
» مانشستر يونايتد يتخطى بيرنلي بهدفي «لوكاكو»
» موقع عبري: عباس ألغى حق العودة الفلسطينية وليس ترامب
» «جروس» يُعدد فوائد فوز الزمالك على إنبي
» «السيسي» يلتقي رئيس الوزراء الصينى في بكين
» الأردن.. إطلاق مركز المنتدى للدراسات والأبحاث الاستراتيجية
» موعد قرعة دور الـ8 بأبطال أفريقيا والقناة الناقلة
» الأهلي يكشف حقيقة انسحابه من البطولة العربية
» 198 قتيلاً جراء التعذيب في سوريا خلال شهر
» مصريون يشاركون في تنظيم مونديال 2022 بقطر
» جلسة مصيرية بين «صلاح» والمكسيكي «أجيري»

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • فجر

    04:11 ص

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد
الطلاق
زرع قرنية