السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا في جيزان

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أعلنت قوات الدفاع الجوي السعودية اعتراض صاروخ باليستي، أطلقه أنصار الله "الحوثيون" من اليمن على منطقة جيزان جنوبي غرب المملكة.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير التابعين للجماعة نفذا عملية مشتركة على أهداف عسكرية وحيوية في جيزان، اليوم الأحد 2 سبتمبر، مضيفة: "سلاح الجو المسير استهدف بهجوم جوي تجمعات لقوات سودانية عاملة ضمن قوات التحالف العربي في جيزان".


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