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بيراميدز يتعادل إيجابيًا مع سموحة

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المصريون

سموحة

بيراميدز

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة مباراة سموحة أمام بيراميدز، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

تقدم سموحة عن طريق محمود سيد في الدقيقة 12 وتعادل لبيراميدز في الدقيقة 23، كما أهدر محمود سيد ركلة جزاء لفريقه سموحة، ولعب بيراميدز بعشر لاعبين بعد طرد محمد فتحي لاعب الفريق في الدقيقة 78.

ارتفع رصيد سموحة للنقطة 9 في المركز الرابع بينما وصل بيراميدز للنقطة 11 في الصدارة مؤقتا.


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