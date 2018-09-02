لا نستخدم الكيماوي لقتل شعبنا.. السلاح العادى يكفي

02 سبتمبر 2018 - 08:06 م

قال نائب وزير الخارجية التابع لنظام الأسد، فيصل المقداد، إن النظام السوري لا يستخدم السلاح الكيماوي في قتل الشعب السوري، مؤكدًا أن "السلاح العادي يكفي".

وكان "المقداد" في لقاء تليفزيوني وخلال حديثه عن استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية في الحرب الدائرة بسوريا قال: "نحن لا يمكن أن نستخدم مثل هذا السلاح (الكيماوي) ضد شعبنا.. ولماذا نستخدمه.. الأسلحة العادية كافية".

الجدير بالذكر، أن النظام السوري يجهز لاقتحام محافظة إدلب الواقعة في الشمال على الحدود مع تركيا، والخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، وسط أنباء عن نقل كميات من الأسلحة الكيميائية إلى مناطق قريبة من المحافظة، في ظل تحذير من المجتمع الدولي للنظام من ارتكاب مجزرة جديدة في المنطقة التي يسكن بها أكثر من 4 ملايين مدني.

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