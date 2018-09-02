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رغم العقوبات.. 63% زيادة في صادرات الحديد التركي إلى أمريكا

مال وأعمال

تركيا وأمريكا
تركيا وأمريكا

وكالات - خالد الشرقاوي

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ارتفعت قيمة صادرات الحديد والصلب من منطقة "إيجه" غربي تركيا إلى الولايات المتحدة بنسبة 63%، خلال أغسطس الماضي، رغم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض ضرائب إضافية عليها.

وقال اتحاد مصدري إيجه، في بيان اليوم الأحد، إن قيمة صادرات الحديد والصلب من منطقة "إيجه" إلى الولايات المتحدة بلغت مليونين و844 ألف دولار، الشهر الماضي، بزيادة 63% مقارنة بنفس الشهر 2017.

وجاءت الزيادة رغم قرار اتخذه ترامب، في 13 أغسطس الماضي، يقضي بفرض ضرائب إضافية على منتجات الصلب والألومنيوم التركية.

كما ازدادت قيمة المنتجات المصدرة بواسطة اتحاد مصدري المعادن الحديدية وغير الحديدية في إيجه، بنسبة 49 في المئة، الشهر الماضي، لتصل إلى 123 مليونًا و360 ألف دولار.

ومطلع الشهر الماضي، أعلن ترامب مصادقته على مضاعفة الرسوم المفروضة على منتجات الصلب والألومنيوم القادم من تركيا.

وقال الرئيس الأمريكي، في تغريدة عبر "تويتر"، إن الرسوم "ستكون بعد الآن بمعدل 20 بالمئة في الألمنيوم، و50 بالمئة في الصلب".

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