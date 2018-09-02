جدل برلماني حول فرض عقوبات علي تدخين الأطفال

02 سبتمبر 2018 - 08:47 م

انتشرت مؤخرا بعض الصور علي مواقع التواصل الاجتماعي لأطفال مصر ممن هم دون ال18 عاما يدخنون بصورة غير لائقة علي في الكافيهات المصرية في صورة غير لائقة مما دفع بعض النواب إلي المطالبة بضرورة فرض عقوبات رادعة علي المقاهي التي تسمح بالتدخين للأطفال لمن هم اقل من 18 عاما، فيما أكد بعض النواب علي أن مسئولية التدخين تقع علي الأسرة المصرية أولا وان فرض عقوبات علي المقاهي لن يمنع التدخين عند الأطفال .

من جانبها قالت النائبة هبة هجرس عضو مجلس النواب أنها تنوي التقدم بمشروع قانون لمنع التدخين لمن هم اقل من 18 عاما مع فرض عقوبات رادعة علي الكافيتريات التي تقدم الشيشة لمن هم اقل من 18 عاما.

وأضافت هجرس "للمصريون" أن فرض عقوبات رادعة علي من يساعد الأطفال في التدخين لن يمنع الظاهرة علي الإطلاق ولكنه سيحد منها علي الأقل وذلك حفاظا علي صحة أطفال مصر الذين هم قادة المستقبل .

وأكدت هجرس انه لا يليق بأطفال مصر انتشار صور لهم وهم يدخنون في المقاهي في تقليد يتنافي مع قيم وتقاليد المجتمع المصري الذي يحرص دائما علي تعلم الأطفال القيم الحميدة وليس التدخين دون السن القانوني مما يسئ لأطفال مصر عامة .

علي سياق آخر قال النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية انه هناك صعوبة كبيرة في إجبار المقاهي والكافيتريات في مصر علي عدم تقديم التدخين للأطفال دون 18 عاما فالأمر صعب تطبيقه علي ارض الواقع .

وأشار الفيومي "للمصريون" أن تدخين الأطفال هو مسئولية الأسرة والمدرسة التي يتعلم بها الطفل قبل أن تكون مسئولية الأجهزة الرقابية في مصر .

وأكد الفيومي أن صاحب المقهى في مصر لا يهمه سوي تحقيق المكاسب من المقهى الخاص به ولن يلتزم بفرض أي عقوبات رادعة تقع عليه إذا قدم التدخين أو الشيشة للأطفال دون 18 عاما.