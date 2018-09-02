  • الأحد 02 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:24 م
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

الدولار

تعرف على أسعار الدولار في التعاملات المسائية

لحظة انتحار موظف تحت عجلات المترو

لهذه الأسباب تزايدت حوادث الانتحار في مصر

نائب وزير الخارجية التابع لنظام لأسد، فيصل المقداد

لا نستخدم الكيماوي لقتل شعبنا.. السلاح العادى يكفي

أرشيفية

أسعار الفاكهة والخضار تفجر غضب المصريين

طفلي الدقهلية

النائب العام يسدل الستار على التحقيقات مع «قاتل طفليه»

السائق

ماذا فعل أهالي فيصل بسائق حاول اختطاف سيدة

بيريز

مفاجأة.. «بيريز» سبب عدم فوز «صلاح» بالأفضل أوروبيًا

جانب من الاجتماع

«السيسي»و«أبي أحمد» يتفقان على إنهاء أزمة السد

علاء مبارك

علاء مبارك مدافعًا عن والده: تربينا على احترام الكبير

جدل برلماني حول فرض عقوبات علي تدخين الأطفال

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

كتب: عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

جدل برلماني حول إعدام خاطفي الأطفال

#

«الجبلاية» تتجه لإيقاف «كهربا» و«الحضرى» 6 أشهر

#

إسرائيل تفرض عقوبات قاسية على غزة

#

الحكومة تكشف حقيقة غرامة إنجاب الأسرة أكثر من طفلين

برلمان

جدل

هبة هجرس

تدخين الأطفال

انتشرت مؤخرا بعض الصور علي مواقع التواصل الاجتماعي لأطفال مصر ممن هم دون ال18 عاما يدخنون بصورة غير لائقة علي في الكافيهات المصرية في صورة غير لائقة مما دفع بعض النواب إلي المطالبة بضرورة فرض عقوبات رادعة علي المقاهي التي تسمح بالتدخين للأطفال لمن هم اقل من 18 عاما، فيما أكد بعض النواب علي أن مسئولية التدخين تقع علي الأسرة المصرية أولا وان فرض عقوبات علي المقاهي لن يمنع التدخين عند الأطفال .

من جانبها قالت النائبة هبة هجرس عضو مجلس النواب أنها تنوي التقدم بمشروع قانون لمنع التدخين لمن هم اقل من 18 عاما مع فرض عقوبات رادعة علي الكافيتريات التي تقدم الشيشة  لمن هم اقل من 18 عاما.

وأضافت هجرس "للمصريون" أن فرض عقوبات رادعة علي من يساعد الأطفال في التدخين لن يمنع الظاهرة علي الإطلاق ولكنه سيحد منها علي الأقل وذلك حفاظا علي صحة أطفال مصر الذين هم قادة المستقبل .

وأكدت هجرس انه لا يليق بأطفال مصر انتشار صور لهم وهم يدخنون في المقاهي في تقليد يتنافي مع قيم وتقاليد المجتمع المصري الذي يحرص دائما علي تعلم الأطفال القيم الحميدة وليس التدخين دون السن القانوني مما يسئ لأطفال مصر عامة .

علي سياق آخر  قال النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية انه هناك صعوبة كبيرة في إجبار المقاهي والكافيتريات في مصر علي عدم تقديم التدخين للأطفال دون 18 عاما فالأمر صعب تطبيقه علي ارض الواقع .

وأشار الفيومي "للمصريون" أن تدخين الأطفال هو مسئولية الأسرة والمدرسة التي يتعلم بها الطفل قبل أن تكون مسئولية الأجهزة الرقابية في مصر .

وأكد الفيومي أن صاحب المقهى في مصر لا يهمه سوي تحقيق المكاسب من المقهى الخاص به ولن يلتزم بفرض أي عقوبات رادعة تقع عليه إذا قدم التدخين أو الشيشة للأطفال دون 18 عاما.  


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من القاتل الحقيقي لطفلي الدقهلية ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

الملاك والحقيقة الغائبة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة الاتحاد السكندري والترجي التونسي
» رغم العقوبات.. 63% زيادة في صادرات الحديد التركي إلى أمريكا
» السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا في جيزان
» بالفيديو.. برشلونة يكتسح هويسكا 2/8
» موقع عبري: عباس ألغى حق العودة الفلسطينية وليس ترامب
» 198 قتيلاً جراء التعذيب في سوريا خلال شهر
» بالفيديو.. لحظة انتحار موظف تحت عجلات المترو
» موعد قرعة دور الـ8 بأبطال أفريقيا والقناة الناقلة
» جندي مظلات إسرائيلي يروي عن شجاعة المصريين بحرب الاستنزاف
» الأهلي يكشف حقيقة انسحابه من البطولة العربية
» مانشستر يونايتد يتخطى بيرنلي بهدفي «لوكاكو»

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • فجر

    04:11 ص

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد
الطلاق
زرع قرنية