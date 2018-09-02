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بالفيديو.. برشلونة يكتسح هويسكا 2/8

الرياضة

برشلونة
برشلونة

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المصريون

هويسكا

حقق فريق برشلونة الإسبانى فوزًا كاسحًا على نظيره هويسكا، بثمانية أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني.

أحرز خوان هيرنانديز الهدف الأول لفريق هويسكا فى الدقيقة الثالثة من بداية المباراة، وهو الأول فى شباك الفريق الكتالونى بالموسم الحالى لليجا.

ثم أدرك النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي هدف التعادل لصالح برشلونة فى الدقيقة 16 من زمن المباراة.

وسجل خورخي بوليدو لاعب هويسكا هدف برشلونة الثانى بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 24، ثم أضاف لويس سواريز الثالث للبارسا فى الدقيقة 39، وبعدها قلص اليكس جايار الفارق للفريق الضيف بالهدف الثانى فى الدقيقة 42 من زمن المباراة.

وفى الشوط الثانى واصل برشلونة سيطرته بتسجيل 5 أهداف متتالية عن طريق كلا من "عثمان ديمبيلى، راكيتيتش، ميسي، جوردى ألبا، لويس سواريز" فى الدقائق "48، 52، 61، 81، 90 من ركلة جزاء" من زمن المباراة.

احتفل نجوم برشلونة الحاصلين على ميداليات المراكز الأولى فى مونديال روسيا الأخير، مع الجماهير قبل انطلاق المباراة، حيث رفع اللاعبين الفائزين فى نهائيات كأس العالم التى أقيمت بين شهرى يونيو ويوليو الماضيين الميداليات، وعلى رأسهم الثنائى الفرنسى المتوج باللقب "عثمان ديمبيلى، صامويل أومتيتى"، بالإضافة إلى الكرواتى صاحب المركز الثانى راكيتيتش، والبلجيكى توماس فيرمايلين الفائز بالمركز الثالث.

بهذه النتيجة، يرفع برشلونة رصيده إلى 9 نقاط محققا العلامة الكاملة فى الموسم الحالى لليجا ليواصل سلسلة الانتصارات التى حققها بالفوز على ألافيس بثلاثية نظيفة وأيضاً على بلد الوليد بهدف دون رد فى أول جولتين.


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