إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الليبية طرابلس

02 سبتمبر 2018 - 08:53 م

أعلن المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الأحد، حالة الطوارئ في العاصمة طرابلس وضواحيها، على خلفية الاشتباكات المستمرة منذ نحو أسبوع مسببة مقتل وإصابة العديد من المدنيين.

وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في بيان: "نظرًا لخطورة الوضع الراهن ولدواعي المصلحة العامة فإن المجلس يعلن حالة الطوارئ الأمنية بالعاصمة طرابلس وضواحيها".

وأوضح المجلس، أن الخطوة تهدف "لحماية المدنيين، والممتلكات الخاصة والعامة والمنشآت والمؤسسات الحيوية".

وأعلن عن "تشكيل لجنة لتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي، الخاصة بالعاصمة وباقي المدن".

وتشهد العاصمة الليبية، منذ نحو أسبوع، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين كتائب مسلحة تتبع أسميًا حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليًا على خلفية التنافس على نقاط تمركز في طرابلس.

ورغم التوصل إلى هدنة، الجمعة، بين تلك الكتائب حسب ما أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق، إلا أن تلك الهدنة لم تصمد سوى عدة ساعات حيث تجددت الاشتباكات مساء أمس السبت.