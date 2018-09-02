  • الأحد 02 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:24 م
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

الدولار

تعرف على أسعار الدولار في التعاملات المسائية

لحظة انتحار موظف تحت عجلات المترو

لهذه الأسباب تزايدت حوادث الانتحار في مصر

نائب وزير الخارجية التابع لنظام لأسد، فيصل المقداد

لا نستخدم الكيماوي لقتل شعبنا.. السلاح العادى يكفي

أرشيفية

أسعار الفاكهة والخضار تفجر غضب المصريين

طفلي الدقهلية

النائب العام يسدل الستار على التحقيقات مع «قاتل طفليه»

السائق

ماذا فعل أهالي فيصل بسائق حاول اختطاف سيدة

بيريز

مفاجأة.. «بيريز» سبب عدم فوز «صلاح» بالأفضل أوروبيًا

جانب من الاجتماع

«السيسي»و«أبي أحمد» يتفقان على إنهاء أزمة السد

علاء مبارك

علاء مبارك مدافعًا عن والده: تربينا على احترام الكبير

إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الليبية طرابلس

عرب وعالم

اشتباكات طرابلس
اشتباكات طرابلس

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

ليبيا.. 38 قتيلًا جراء اشتباكات طرابلس

#

مقتل العشرات فى اشتباكات بين الميليشيات بليبيا

#

اختطاف وزير الأوقاف الليبي

#

فيضانات مرعبة في أمريكا.. انهيارات تلتهم السيارات

ليبيا

الطوارئ

طرابلس

العاصمة الليبية

أعلن المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الأحد، حالة الطوارئ في العاصمة طرابلس وضواحيها، على خلفية الاشتباكات المستمرة منذ نحو أسبوع مسببة مقتل وإصابة العديد من المدنيين.

وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في بيان: "نظرًا لخطورة الوضع الراهن ولدواعي المصلحة العامة فإن المجلس يعلن حالة الطوارئ الأمنية بالعاصمة طرابلس وضواحيها".

وأوضح المجلس، أن الخطوة تهدف "لحماية المدنيين، والممتلكات الخاصة والعامة والمنشآت والمؤسسات الحيوية".

وأعلن عن "تشكيل لجنة لتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي، الخاصة بالعاصمة وباقي المدن".

وتشهد العاصمة الليبية، منذ نحو أسبوع، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين كتائب مسلحة تتبع أسميًا حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليًا على خلفية التنافس على نقاط تمركز في طرابلس.

ورغم التوصل إلى هدنة، الجمعة، بين تلك الكتائب حسب ما أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق، إلا أن تلك الهدنة لم تصمد سوى عدة ساعات حيث تجددت الاشتباكات مساء أمس السبت.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من القاتل الحقيقي لطفلي الدقهلية ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

الملاك والحقيقة الغائبة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة الاتحاد السكندري والترجي التونسي
» رغم العقوبات.. 63% زيادة في صادرات الحديد التركي إلى أمريكا
» السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا في جيزان
» بالفيديو.. برشلونة يكتسح هويسكا 2/8
» موقع عبري: عباس ألغى حق العودة الفلسطينية وليس ترامب
» 198 قتيلاً جراء التعذيب في سوريا خلال شهر
» بالفيديو.. لحظة انتحار موظف تحت عجلات المترو
» موعد قرعة دور الـ8 بأبطال أفريقيا والقناة الناقلة
» جندي مظلات إسرائيلي يروي عن شجاعة المصريين بحرب الاستنزاف
» الأهلي يكشف حقيقة انسحابه من البطولة العربية
» مانشستر يونايتد يتخطى بيرنلي بهدفي «لوكاكو»

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • فجر

    04:11 ص

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد
الطلاق
زرع قرنية