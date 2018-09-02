تعرف على أسعار الدولار في التعاملات المسائية

خالد الشرقاوي
يقدم موقع "المصريون" لقراءة الكرام خدمة لرصد أسعار صرف الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية، اليوم الأحد، 2-9- 2018.
وبلغ متوسط سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى 17.84 جنيه للشراء جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار فى بنك مصر عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.
فيما سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.
كما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.
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