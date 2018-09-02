شاهد.. «دلعيه يدلعك» يحتل المرتبة الأولى على «تويتر»

خالد الشرقاوي
احتل هاشتاج "دلعيه يدلعك" المرتبة الأولى على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، بـ 8378 تغريدة، وكانت النساء في المرتبة الأولى من المشاركين.
وكتبت ناشطة تدعى " shree nassar " في تغريدة لها، "ادلعه.. أنا مصرية لومنكدتش عليه اتحرق".
فيما كتبت ناشطة أخرى تدعى "Toty Dawood ": "وحياة الرغوة الطاهرة دى لو عملتى أيه هتفضلى سنجل برده".
فيما كتبت أخرى تدعى "Eman74 "حضرتك أنا دلعته سنة كاملة! سنة! قام الوسخ سبني وقالي أنتِ تستاهلي حد أحسن مني ابن المبقعة".
#دلعيه_يدلعك— shree nassar (@shreennassar95) 2 سبتمبر 2018
ادلعه
انا مصريه لومنكدتش عليه اتحرق
???????????????? pic.twitter.com/5g3mQm02HN
#دلعيه_يدلعك— Toty Dawood (@TotyDawood) 2 سبتمبر 2018
و حياة الرغوة الطاهرة دى لو عملتى ايه هتفضلى سنجل برده ?????? pic.twitter.com/Zyuox4ZTER
حضرتك أنا دلعته سنة كاملة! سنة! قام الوسخ سبني وقالي أنتِ تستاهلي حد أحسن مني ابن المبقعه ??#دلعيه_يدلعك pic.twitter.com/oAUH5QBLM5— Eman74?? (@EmanMHAmed74) 2 سبتمبر 2018
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