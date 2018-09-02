أسوان.. بلا محافظ حتى الآن

02 سبتمبر 2018 - 09:51 م

صدق اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية في واخر الأسبوع الماضى، على حركة المحافظين الجديدة، والتى شملت تولى اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم محمد إبراهيم، قائد حرس الحدود السابق، لمنصب محافظ أسوان، لكنه منذ توليه المنصب وحلفه اليمين، لم يدخل مبنى المحافظة حتى الآن، بحسب تصريحات مسئولين بالمحافظة ونواب برلمانيين.

وقال النائب شرعى محمد صالح، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان: "كنت اليوم داخل مبنى المحافظة ولم يكن المحافظ الجديد ولا نائب المحافظ متواجدين على الرغم من تكليفهما رسميًا من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أيام".

وأضاف صالح فى تصريح إلى "المصريون"، مفسرًا أسباب تأخير المحافظ الجديد حتى الآن بأنه "ربما يكون الأمر متعلقًا ببعض الترتيبات أو الأمور الشخصية بالنسبة له، أو ربما يكون متعلقًا بمنصب سابق لم ينته منه حتى الآن".

وأشار إلى أنه علم من بعض الموظفين بالمحافظة بأن المحافظ الجديد، سيباشر مهامه اعتبارًا من غ, لافتًا إلى أنه سيكون أمامه بعض الوقت لكي يدرس الملفات التي تواجه المحافظة.

وفى تصريح إلى "المصريون"، فسر محمد مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن مركز كوم امبو, أسباب تأخر المحافظ الجديد عن مباشرة مهام منصبه حتى الآن بأنه "لديه ارتباطات بالأعمال المكلف بها بالمنطقة الصناعية بقناة السويس، ولم يتم اختيار أحد بديلاً له لتولى مهامه، بها وهذا هو سبب عدم قدومه إلى المحافظة حتى الآن"، موضحًا أنه "سيكون على مكتبه ابتداءً من ظهر غد الاثنين".

وأشار إلى أن "المحافظ الجديد ذو خلفية عسكرية قوية، فهو رجل منضبط لا يمكن أن يتخلف عن الأداء المكلف به"، واصفًا إياه بأنه "سيكون أبًا لكل أبناء المحافظة قبل أن يكون مسئولاً، وسيقوم بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية التى تخدم كل أبناء المحافظة وأهمها ملف السياحة وعودة السائحين وتوفير فرص عمل للشباب".

يذكر أن اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم, قد تخرج فى الكلية الحربية من سلاح وحدات الصاعقة، ثم شارك خلال بداية عمله العسكرى كملازم أول فى عملية قبرص الشهيرة، حيث شارك فى تحرير عدد من الرهائن الذين كانوا قد تم اختطافهم من قبل مجهولين خلال حضورهم لمؤتمر فى قبرص، وكان قائد حرس الحدود السابق أحد الناجين من الحادث بعد مصرع جميع قوات الصاعقة المشاركة فى العملية.

وحصل اللواء أحمد إبراهيم، عقب هذه العملية على نجمة سيناء، ثم عمل فى منصب الأمانة العامة بوزارة الدفاع، ثم تولى قيادة الفرقة 18 مشاة، ثم عمل مساعدًا للفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ثم قائدًا لقوات حرس الحدود خلال الفترة من 2013 إلى نهاية 2016.