» «الجنس الناعم» يزاحم حيتان الإعلام الرياضي

02 سبتمبر 2018 - 10:02 م

اعتاد المُشاهد دائمًا على أن الإعلام الرياضى فى مصر يسيطر عليه العنصر الرجالى بشكل كبير سواء كانوا إعلاميين أو محللين أو مراسلين، نظرًا للقاعدة الثابتة وهى أن الرجل يكون أكثر اهتمامًا وخبرة بكرة القدم، إلا أنه فى السنوات الأخيرة استطاع أكثر من عنصر نسائى أن يكسر هذه القاعدة، حيث أصبحت كل قناة رياضية تضم عنصرًا نسائيًا واحدًا على الأقل.

شيما صابر كانت بداية انطلاقتها بمجال الإعلام الرياضى عبر بوابة "النهار رياضة"، حيث كانت تقدم نشرات أخبار الرياضة وهى ترتدى قمصان الأندية العربية والأوروبية، مما جعلها تكتسب شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد إغلاق "النهار رياضة"، انتقلت "شيما" إلى قناة "dmc sport " لتقدم عبر شاشتها برنامج "Time out " الذى تميز باهتمامه بكل ما يتعلق بأمور "السوشيال ميديا"، ومؤخرًا أعلنت انضمامها لقناة الأهلى لتقديم برنامج أخبارى حوارى بعنوان "كلام فى الميديا"، لمدة 5 أيام أسبوعيًا.

سماح عمار، ربما هى الأقدم والأكثر خبرة فى هذا المجال، خاصة وأنها بدأت العمل فى قناة "النيل للرياضة" منذ سنوات عديدة، وساهمت فى تغطية الكثير من الأحداث الرياضية الكبرى أبرزها فوز المنتخب المصرى ببطولتى أمم إفريقيا عامى 2008 و2010.

وشاركت "عمار" فى تقديم أكثر من برنامج رياضى على شاشة النيل، منها "صباح الرياضة" و"زووم ماتش" و"بيت الرياضة"، وهى الآن تشارك فى تقديم برنامج "أصداء الملاعب"، لمناقشة آخر الأخبار والقضايا الرياضية المهمة.

فرح على بدأت عملها من خلال قناة "النهار رياضة"، وكانت تقدم نشرة رياضية وهى ترتدى قمصان الفرق العربية والعالمية، وتواجدت مع المنتخب المصرى فى بطولة إفريقيا الأخيرة بالجابون.

وبعد غلق "النهار" انتقلت فرح لتقديم برنامج "هذا الصباح" على شاشة "eXtra news "، التى رحلت عنها مؤخرًا بعد قضاء قرابة العام والنصف داخلها.

وتستعد الإعلامية الشابة، للظهور الأول لها خلال أيام على قناة "أون سبورت"، والتى لن تقتصر على برنامج بعينه ولكن ستقدم العديد من التغطيات والنشرات الرياضية سواء داخل أو خارج الاستديو.

مى حلمى واحدة من أشهر مذيعات الراديو خلال السنوات السابقة، عملت فى محطات إذاعية كثيرة منها "محطة مصر"، و"95 FM " وصولاً إلى لإذاعة "9090" لتقدم برنامجها الحالى TOP 20″ ".

انتقلت إلى "أون سبورت" بعد أن أغلقت "النهار رياضة"، وشاركت فى تقديم أكثر من برنامج منها "صباحك عربى" و"صباح العالم"، والآن تشارك فى تقديم فقرة أخبار "السوشيال ميديا" فى برنامج "لايك"، وهى الفقرة التى يكون بها آخر الأخبار المصرية والعربية والعالمية.

ميرهان عمرو انضمت لقناة "ON Sport "، لتشارك فى تقديم أكثر من برنامج مثل "صباح إفريقيا" و"صباحك عربي"، بالإضافة إلى أنها كانت تقدم فقرة أخبار "السوشيال ميديا" فى برنامج "ملاعب ON Sport "، وهى الفقرة التى يكون بها آخر الأخبار المصرية والعربية والعالمية، بالإضافة إلى كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

أمل صالح بدأت حياتها المهنية من خلال العمل فى الصحافة، حتى قررت دخول مجال الإعلام، لتخوض أكثر من تجربة منها قناة "النهار" عام 2014، و"الغد العربى"، و"dmc Sport "، وبعد غلقها انتقلت لقناة "ON Sport " وقدمت أكثر من برنامج عبر شاشتها، وقدمت أيضًا فقرة أخبار السوشيال ميديا فى برنامج "ملاعب ON Sport " إلى أن أصبحت شريكة أساسية فى تقديم البرنامج بالكامل.

أميرة جمال بدأت عملها كمراسلة لبرنامج "هى والرياضة"، على قناة "نايل سبورت" بالتليفزيون المصرى، لكنها صممت على أن تحقق حلمها بتقديم برنامج رياضى.

ونجحت "جمال" فى تحقيق هذا الحلم عن طريق تقديم برنامج يحمل اسم «ميديا أون»، والذى يتميز باهتمامه بكل ما يتعلق بأمور «السوشيال ميديا»، بالإضافة إلى آخر الأخبار على الساحة الرياضية المصرية.