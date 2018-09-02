» «آل الشيخ» يهاجم «أون سبورت»: «احترمونا قليلًا»

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ال الشيخ

المصريون

تركي

بيراميدز

شن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، هجومًا حادًا على قناة «On Sport »، بعد وصف معلق القناة للنادي بالأسيوطي قائلا: "كل الاحترام لنادي الأسيوطي، لكن النادي الآن اسمه بيراميدز.. احترمونا قليلا".

وأتم آل الشيخ بالإشادة باحترافية وجودة بث قناة بيراميدز.

من جانبه كشف «آل الشيخ»، أن نادي بيراميدز يفاوض 3 لاعبين من الدوري المصري، ولاعب أجنبي، ومحترف مصري خارجي.

وقال آل الشيخ لقناة "بيراميدز": "نفاوض لاعبين أو 3 في الدوري، بجانب لاعب أجنبي ولاعب مصري محترف".

وأضاف "نحن من أفضل الفرق في الدوري، ونحن في المركز الأول ولو فاز الأهلي سيكون هو الأول، نلعب كرة جميلة ونسيطر على مواجهاتنا".

وشدد "لدينا 3 أو 4 إصابات، ولكننا نحن من أفضل الفريق".

بيراميدز وصل للنقطة 11 في صدارة الدوري مؤقتا بعد التعادل مع سموحة 1-1، قبل مواجهة الأهلي للإنتاج الحربي، حيث يملك الأحمر 10 نقاط في المركز الثالث مؤقتا خلف الزمالك الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف، وللأهلي مباراة أقل.


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