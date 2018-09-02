شاهد.. موسي: " ماكين" هو المرشد الحقيقي للإخوان

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موسي: " ماكين" هو المرشد الحقيقي للإخوان
موسي: " ماكين" هو المرشد الحقيقي للإخوان

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الإخوان

أحمد موسى

جون ماكين

المرشد الحقيقي

قال الإعلامي أحمد موسي إن السيناتور الجمهوري الأمريكي " جون ماكين" هو المرشد الحقيقي لجماعة الإخوان المسلمين .

وأضاف في مقطع فيديو علي قناة صدي البلد أن ماكين هو المرشد الحقيقي للجماعة وليس محمد بديع ولا مهدي عاكف.

كان موسي أيضا قد كتب في مقال له بصحيفة الأهرام مات المرشد الحقيقي جون ماكين، الصديق الوفى والأب الروحى والمدافع الأول عن الإخوان، وردت العصابة له الجميل بإقامة صلاة الغائب عليه سواء فى تركيا أو قطر أو بريطانيا وأمريكا، بكى فلول الإخوان على موت مرشدهم الأول، كانوا يقدمون له الولاء والطاعة".
الفيديو:

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