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البدري يهاجم " أون سبورت" ..لهذا السبب
البدري يهاجم " أون سبورت" ..لهذا السبب

عبد القادر وحيد

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التحكيم

بيراميدز

شن  حسام البدري رئيس نادي بيراميدز، هجوما علي القائمين على قناة "أون سبورت"، وذلك تعقيبًا على معلق مباراة فريقه أمام سموحة والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلًا منهما خلال اللقاء الذي جمعهم باستاد برج العرب.

وأضاف أن معلق قناة "أون سبورت" استمر في ترديد اسم الأسيوطي على فريقه، متجاهلًا تغيير اسم النادي إلى بيراميدز ، لافتا إلي أن معلق المباراة تطرق إلى الحديث عن الخطة الاستثمارية للنادي بشكل غير مقبول قائلًا: "الأمر أكبر من قدراته العقلية".

وأوضح البدري : "يبدو أن الأمر شخصي، فمعلق مباراة الزمالك وإنبي أمس تعامل مع لاعب الفريق البترولي الشاب عبدالرحمن عامر بشكل غير مقبول وواصل الهجوم عليه طوال المباراة حتى تبديله".

وكان البدري قد هاجم حكم مباراة فريقه بسبب تحيزه على حد تعبيره ضد بيراميدز ، مضيفا أن هناك تحيز من التحكيم ضد بيراميدز، أنا مدرب وأستطيع أن أحدد متى يكون الحكم متحيزا ،  وأن قراراته تكون مؤثرة على مجريات المباراة.


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