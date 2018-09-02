» بالفيديو.. الاتحاد السكندري يطيح بالترجي من البطولة العربية

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الترجى

تأهل الاتحاد السكندرى إلى دور الـ16 من البطولة العربية للأندية بعد التعادل مع الترجي التونسى، بهدفين لكل منهما، فى المباراة جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب رادس، فى إياب دور الـ32.

الشوط الأول

تقدم يوسف بلايلى للترجى التونسى فى الدقيقة 7، وأدرك خالد قمر هدف التعادل لزعيم الثغر فى الدقيقة 20 لتصبح النتيجة 1 / 1، ثم نجح محمد ناجى جدو فى إضافة هدف التقدم لزعيم الثغر لينتهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 2 / 1.

الشوط الثانى

أدرك فرانك كوم لاعب وسط الترجى التونسى فى الدقيقة 52 هدف التعادل لفريقه لتصبح النتيجة 2 / 2، وواصل الفريق التونسى هجماته وضغطه على زعيم الثغر كاد إن يجعله يخطف الفوز إلا إن تألق الزنفلى ودفاع زعيم الثغر بعدد كبير من اللاعبين أدى إلى انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابى بنتيجة 2 / 2.

وكان لقاء الذهاب الذى أقيم بالإسكندرية بين الفريقين، قد انتهى بالتعادل الإيجابى فى الإسكندرية بنتيجة 1 / 1، وبنتيجة لقاء الإياب صعد زعيم الثغر للدور التالى.


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