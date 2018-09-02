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الإخوان تصف الشعب بـ"عبيد البيادة"..وتطالبه بالثورة

الحياة السياسية

الإخوان تصف الشعب بـ"عبيد البيادة"..وتطالبه بالثورة
الإخوان تصف الشعب بـ"عبيد البيادة"..وتطالبه بالثورة

عبد القادر وحيد

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الثورة

الإخوان

معصوم مرزوق

النزول للشارع

محيي عيسي

استنكر القيادي والبرلماني السابق محيي الدين عيسي ما تطالب به جماعة الإخوان الشعب بالانتفاضة والنزول للميادين ، بالرغم من وصفها له بـ" عبيد البيادة".

وتساءل عيسي علي حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : لماذا استقبل الشعب دعوة الإخوان للثورة والتظاهر بالتغافل والتجاهل؟

وأضاف أنه منذ أن قدم السفير معصوم مبادرته ،  والتى تضمنت فى آخرها دعوة للتظاهر فى ميدان التحرير فى حالة رفض النظام لها ورغم أن الإخوان قد كفت النظام عبء الرفض فسارعت واشترطت عودة الإمام الغائب مما يعنى رفض المبادرة ونسفها.

وتابع قائلا : رغم كل هذا فقد اتفق الجميع على استغلال الفرصة ودعوة الشعب للثورة والخروج يوم الجمعة 31 أغسطس الماضي ، حيث لم تنتظر الجماعة  من جانبها فوات الفرصة فسارعت القيادة بالخارج بإصدار بيان طويل تخاطب فيه الشعب العظيم ( البعض منهم يسمونه عبيد البيادة ) خاطبت الشعب العظيم للخروج والثورة ، والتي لم تحرك لها السلطة القائمة ساكنا.

 وأشار عيسي إلي أن مشكلة الإخوان ومؤيديهم  لم يدركوا بعد حجم التغيير الذى طرأ على المجتمع خلال سبع سنوات مرت على مصر منذ 25 يناير ، ويبدو أن طول البقاء بالخارج قد أقنعهم أن عجلة الزمان قد توقفت ، وهم ما زالوا غارقين فى أحلامهم عند باب الكهف فى انتظار عودة الإمام الغائب.


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