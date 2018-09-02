» الأهلي يتعادل سلبيًا مع الإنتاج الحربي

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الإنتاج الحربى

حسم التعادل السبي بدون أهداف نتيجة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره الإنتاج الحربي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدورى العام.

بهذه النتيجة أرتفع رصيد الأهلى للنقطة الـ11 محتلاً صدارة الدورى بفارق الأهداف عن نادي بيراميدز، كما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي للنقطة التاسعة محتلا المركز الخامس.

بدأت المباراة بضغط مكثف من النادى الأهلى أملاً فى إحراز هدف التقدم، وفى الدقيقة 7 طالب وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر باحتساب ضربة جزاء لمصلحة فريقه، بعد تعرضه لعرقلة داخل منطقة الجزاء، إلا أن إبراهيم نور الدين حكم اللقاء طالب بإستمرار اللعب، بعدها بدقيقتين أُحتسبت ضربة حرة مباشرة للأهلى من على حدود منطقة الجزاء نفذها أحمد حمودى داخل منطقة الجزاء إلا أن عامر عامر حارس الإنتاج الحربي أبعد الكرة.

لم يدخل فريق الإنتاج الحربي المباراة إلا بعد مرور 17 دقيقة، حيث بدأ أبناء مختار مختار فى مبادلة النادى الأهلى الهجمات، إلا أن ساليف كوليبالى كاد أن يتقدم للأهلى بعد تلقيه عرضية متقنة من أحمد حمودى بعد تنفيذه إحدى الكرات الثابتة حول منطقة الجزاء، لينقض عليها العملاق المالى وسددها قوية برأسه، إلا أن عامر عامر أبعدها ضربة ركنية.

واصل الأهلى ضغطه وكاد الهداف المغربي وليد أزارو أن يتقدم للأهلى بعد أن سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء فى الدقيقة 20، أنقذها عامر عامر ببراعة، وفى الدقيقة 22 عاد وليد أزارو وأهدر انفرادا كاملا بالمرمى بعد تلقيه عرضية متقنة أنفرد على أثرها بمرمى الإنتاج الحربي إلا أن عامر عامر واصل التألق وأبعد الكرة بامتياز، عاد الأهلى للسيطرة على مجريات الأمور فى الدقائق الأخير من عُمر الشوط الأول إلا أن معظم الهجمات أُحبطت من دفاعات الإنتاج الحربي حتى أطلف إبراهيم نور الدين حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول، فى الدقيقة 37 كاد محمود حمادة أن يحرز هدف التقدم للإنتاج الحربي فى مرمى الأهلى، بعد أن سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لترتد من العارضة تحت أنظار محمد الشناوى حارس الفريق الأحمر.

بدأ الشوط الثاني بأداء عشوائى من الفريقين ولم ينجح أى منهم فى تشكيل أي خطورة على مرمى الفريق المنافس، وانحصر اللعب فى وسط الملعب ليضطر الفرنسى باتريس كارتيرون المديرب الفنى للأهلى على سحب أكرم توفيق لاعب الوسط والدفع بميدو جابر لتطوير الناحية الهجومية، فى الدقيقة 65 تلقى ميدو جابر عرضية متقنة سددها قوية تجاه مرمى الإنتاج الحربي، إلا أن القائم أبعد الكرة وحرم الأهلى من إحراز هدف التقدم ،وبعدها بـ5 دقائق بعد هجوم متواصل من الفريق الأحمر تصل الكرة للمالى ساليف كوليبالى على حدود منطقة الجزاء ليسددها قوية تعلو العارضة بسنتيمترات.

وألغى إبراهيم نور الدين هدفاً للأهلى أحرزه مؤمن زكريا بحجة التسلل، بعد أن مر أيمن أشرف من الناحية اليسرى وأرسل عرضية أودعها مؤمن زكريا فى المرمى إلا أن راية الحكم المساعد أعلنت الغاء الهدف فى الدقيقة 80 من عُمر اللقاء.

واصل الأهلى هجومه فى الدقائق الأخيرة من عُمر اللقاء أملاً فى خطف الثلاث نقاط وسط استماته من دفاعات الإنتاج الحربي، ليطلق الحكم إبراهيم نور الدين صافرة نهاية اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.


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