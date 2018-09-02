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50 قتيلا و100 جريح حصيلة يوم دامٍ بطرابلس

عرب وعالم

50 قتيلا و100 جريح حصيلة يوم دامٍ بطرابلس
50 قتيلا و100 جريح حصيلة يوم دامٍ بطرابلس

عبد القادر وحيد ووكالات

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الاشتباكات

طرابلس

50 قتيلا

100 جريح

جهاز الإسعاف

أسفرت الاشتباكات التي اندلعت اليوم الأحد في العاصمة الليبيبة طرابلس عن عشرات القتلي والمصابين.

و قال أسامة علي المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في العاصمة الليبية طرابلس، إنَّ عدد الضحايا منذ اندلاع الاشتباكات في المدينة يقدر بـ 50 قتيلًا، وأكثر من 105 جرحى.

وأضاف أن الجهاز انتشل اليوم 5 جثث في منطقة بوابة الجبس، تعود لشباب صغار في السن يتبعون جهة عسكرية لم يتم الكشف عنها، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح أنَّ هذا الرقم للضحايا "تقديري" في ظلّ عدم كشف وزارة الصحة عن عدد الضحايا ، مؤكدا : "لا أحد يملك الرقم الكلي الصحيح لأعداد الضحايا".

كان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبيبة، قد أعلن ، اليوم الأحد، حالة الطوارئ الأمنية في العاصمة طرابلس وضواحيها.

وجدّد المجلس الرئاسي في بيان، التأكيد على أنَّ "ما جرى ويجري من اعتداءات على طرابلس وضواحيها هو عبث بأمن العاصمة وسلامة المواطنين لا يمكن السكوت عليه"، معتبرًا أنه "يدخل في نطاق محاولات عرقلة عملية الانتقال السياسي السلمي، ويشكل إجهاضًا للجهود المحلية والدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار في البلاد".

يذكر أن العاصمة الليبية طرابلس وتشهد منذ الأسبوع الماضي  مواجهات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين اللواء السابع من جهة، وكتائب مسلحة من طرابلس، منها كتائب "ثوار طرابلس"، و"النواصي"، و" 301 "، وقوة الأمن المركزي المعروفة بكتيبة "غنيوة".


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