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«كارتيرون» : ما فعله "حكم المباراة" مؤلم

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«كارتيرون» : ما فعله "حكم المباراة" مؤلم
«كارتيرون» : ما فعله "حكم المباراة" مؤلم

عبد القادر وحيد

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الاهلى

الإنتاج الحربى

المدير الفنى

حكم المباراة

باتريس كارتيرون

قال باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق النادي الأهلي إن حزنه كبير لتعادل فريقه السلبي نهاية أمس الأحد  أمام الإنتاج الحربي بالجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه كان الأفضل طوال مباراته أمام الإنتاج الحربي، لكن حكم اللقاء حرمه من تحقيق الفوز بعدم احتسابه هدف صحيح ، وهو أمر مؤلم.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :  الفريق استحوذ على المباراة وخلقنا العديد من الفرص، باستثناء كرة واحدة خطيرة للفريق المنافس ، لافتا إلي أننا كنا نستحق الفوز في مباراة اليوم واللاعبون فعلوا ما عليهم، وأنا حزين للغاية للتعادل الذي تحقق.

وتابع قائلا : عقب المباراة باركت للاعبين على أدائهم، وأبلغتهم بأن ما حدث جزء من كرة القدم، كما أننا لم نكن جيدين في مباريات ونجحنا في حصد الثلاث نقاط.

وأشار إلي أننا خضنا مباريات كثيرة في وقت قليل، وأبلغت جميع اللاعبين بأنني سأحتاج إليهم وسأقوم بالتدوير لذلك يجب عليهم أن يكونوا جاهزين.

وأوضح أننا سجلنا هدف والأداء الجماعي في تحسن كبير، وخلقنا العديد من الفرص وكان لدينا استحواذ كبير، كما أننا أهدرنا العديد من الفرص التي كادت لترتقي لأهداف محققة.


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