خاشقجي : الإسلاميون حققوا مفاجأة في هذه الدولة

03 سبتمبر 2018 - 12:40 ص

قال جمال خاشقجي الكاتب والإعلامي السعودي إن الديمقراطية أينما حلّت في أي بلد عربي فسوف تختار شريحة كبيرة من الشعب الإسلاميين.

وأضاف في تدوينة له علي حسابه علي تويتر : "حقق الاسلاميون في موريتانيا انتصارا ملحوظا، هذه الحقيقة تثبت ما ذهبت إليه بمقالي أمس في الواشنطن بوست، إنه حيثما تكون هناك ديموقراطية ببلد عربي ستختار شريحة معتبرة الإسلاميين ..هذا انتصار للديموقراطية قبل ان يكون للاسلاميين".

من جانبه علق د. علاء كور قائلا : "يستوجب على الإسلاميين في موريتانيا عدم التفرد بالسلطة بصورة كلية ولابد لهم من استصطحب تجربة الإسلاميين في مصر وأساليب الدولة العميقة واجهزة المخابرات المعادية لن تقف تتفرج لهم لذا لابد لهم بالفوز بالاغلبية في المجالس النيابية لاصلاح القوانين ومشاركة القوى الاخر في الحكم".

يذكر أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز هاجم التيار الإسلامي في موريتانيا، و أنه لا فرق ولا حدود بين الإسلامي السياسي والإسلامي المسلح، وأن "من يرتبط بالإسلام السياسي، إذا لم يصل إلى أهدافه عبر السياسة، يلجأ إلى حمل السلاح".

وقال ولد عبد العزيز، خلال مؤتمر صحافي عقده فجر الخميس الماضي في قصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط، إن "الإسلاميين الذين يمارسون السياسة اليوم، ويرتدون ربطات العنق، يمكن أن يحملوا السلاح إذا لم يحققوا أهدافهم عبر السياسة"، متهماً إياهم بـ"الوقوف وراء دمار بلدان عربية عدة، كانت أقوى وأغنى من موريتانيا"، ومشدداً على "ضرورة الوقوف في وجههم، من خلال حرمانهم من دخول البرلمان، ومن توليهم قيادة المجالس البلدية والجهوية".