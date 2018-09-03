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احمد عبد العزيز

مستشار مرسي

لن ننتصر

الانتصار للأشخاص

قال أحمد عبد العزيز المستشار الإعلامي للرئيس الأسبق محمد مرسي إننا لن ننتصر ، طالما النزاع دائما متعلق بالأشخاص ، وليس لأجل الحق.

وأضاف علي صفحته الرسمية علي فيس بوك: لا أدري بأي منطق نرجو نصرا وتمكينا، بينما ننتصر لأنفسنا ولا ننتصر للحق، أو ننتصر لأنفسنا قبل الحق إذا كان النزاع يتعلق بشخوصنا، أو لا ننتصر للحق من الأساس إذا كان مخالفا لأهوائنا.

كان مستشار مرسي قد كتب منشورا عن الناشط السياسي هيثم غنيم ، والذي وصفه بأنه متجرد من الأيديولوجيا ، وأنه بالرغم من عدم انتمائه للإخوان ، لكنه متحرر من الأدلجة ومن أغلال الانتماء الحزبي والسياسي، الذين لولاهم لكانت حياة كثير من أبنائنا وبناتنا (غير المؤطرين والمنتمين) جحيما لا يُطاق.

شهادة عبد العزيز التي وصف بها غنيم لاقت ردود أفعال واسعة ، حيث تم الهجوم علي غنيم وأنه أشبه بنادر بكار في الحالة السلفية ، وفق ما وصفه أنصار مرسي في ردهم علي مستشاره.


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