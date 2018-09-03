روائي شهير: خروج اليهود من مصر"غلطة كبيرة"

03 سبتمبر 2018 - 01:34 ص

قال الروائي والأديب إبراهيم عبد المجيد إن قرار خروج اليهود من مصر ، بالإضافة إلي الجاليات الأجنبية كان " غلطة كبيرة ".

وأضاف في تدوينة له علي حسابه علي تويتر : "اخراج اليهود من مصر كان غلط كبير واخراج الجاليات الاجنبية عموما رغم ان اكثرهم كانوا مصريين كان تاكيد لحكم الفرد والدولة الشمولية لانهم كانوا مثال علي التعددية ومن ثم الحرية .. التاميم كان سبب مباشر لكن الاعمق هو انهاء التعددية".

جاء هذا في رده علي حساب خالد أبو النجا : كلما قرأت أيقنت ان سياسات ناصر التي ادت الي خروج معظم اليهود من مصر خطأ تاريخي و يجب تصحيحه..بالعكس قوتك السياسية هي ان لا تنجرف وراء استفزاز دولة تقوم على التمييز الديني هذا هو العك في الحكم .. الذي يفكر أمنيا فقط ، فيسهل انزلاقه الي استقطاب يهود مصر لإسرائيل "كفاية عك" ، بحسب قوله.