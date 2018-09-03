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هروب جماعي لأنصار القذافي من سجون طرابلس

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هروب جماعي لأنصار القذافي من سجون طرابلس

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هروب جماعي لأنصار القذافي من سجون طرابلس
هروب جماعي لأنصار القذافي من سجون طرابلس

عبد القادر وحيد ووكالات

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سجن

اشتباكات

جماعات مسلحة

400 شخص

جنوب طرابلس

تمكن نحو 400 معتقل أمس الأحد من الفرار  إثر أعمال شغب في سجن يقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس التي تشهد مواجهات دامية منذ أسبوع.

وقالت الشرطة في بيان لها إنّ "المعتقلين تمكّنوا من خلع الأبواب والخروج بعد أعمال شغب" على هامش المعارك بين مجموعات مسلّحة قرب سجن عين زارة، من دون أن تُحدّد طبيعة الجرائم التي سُجن هؤلاء بسببها.

وأضاف البيان أن الحرّاس، بسبب خشيتهم على حياتهم، لم يتمكّنوا من منع السجناء من الفرار ، ولم يُقدّم مسؤول في الشرطة القضائيّة تفاصيل عن الواقعة ، بحسب وكالة فرانس برس .

وكان معظم المعتقلين في السجن  قد أدينوا بارتكاب جرائم،  أو من مؤيّدي الرئيس السابق معمّر القذافي ، حيث أُدينوا بارتكاب جرائم قتل خلال الثورة الليبية التي أطاحت بنظامه في العام 2011.

يذكر أن مجموعات مسلّحة متنافسة منذ الإثنين الماضي بالأسلحة الثقيلة في الضاحية الجنوبية لطرابلس،  وأسفر القتال عن مصرع ما لا يقلّ عن50  شخصًا وجرح أكثر من 100 آخرين، وفقًا لآخر حصيلة أوردتها وزارة


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