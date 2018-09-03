جدل بسبب ما فعله "مجدي يعقوب" بسوبر ماركت شهير

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مجدي يعقوب
مجدي يعقوب

أحمد عادل شعبان

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مجدي يعقوب

أثار السير مجدي يعقوب موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لكن هذه المرة جدلًا إيجابيًا عقب ظهوره دون حراسة في سوبر ماركت شهير بأسوان .

ولم يكتفِ "يعقوب" بذلك وإنما وقف منتظرًا دوره للدخول على "الكاشير" لدفع حساب المشتروات التي جلبها لنفسه.

وأشاد الجميع بتصرف "يعقوب" وإن جاء الجدل من البعض الذين اعتبروا أن الناس كان يجب عليهم أن يفسحوا مجالا لمجدي يعقوب لتخطي الدور نظرًا لمكانته الكبيرة في المجتمع ولسنه الكبير أيضًا .

بينما رأى الآخرون أن مجدي يعقوب قدم مثالا يحتذى به في التواضع والالتزام بالدور .


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