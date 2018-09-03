رضوى الشربيني بعد الهجوم عليها: أعتذر لكل شاب و كل راجل

03 سبتمبر 2018 - 07:27 ص

ردت الإعلامية رضوى الشربيني على حملة الهجوم والسخرية التي طالتها خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية مقطع فيديو مثير تنصح فيه فتاة بعمل "بلوك" لخطيبها من كافة التطبيقات كفيس بوك و واتس آب .



وقالت "رضوى" في برنامجها المذاع على "سي بي سي سفرة" : "محدش شاف حلقاتي لما قلت للست لما جوزك يجي تحضري مية وتحطي رجله فيها".



وأضافت: "وصيت الستات على الرجالة ألف مرة قبل كدة ".



وتابعت: "أما بالنسبة لواقعة البلوك اللي انتشرت على مواقع التواصل فدي كانت تخص حالة معينة وليست معممة على الكل وأعتذر لكل شاب أو راجل خد الكلام عليه".



