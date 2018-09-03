وأطلق الفريق الموسيقي الشق الأوروبي من جولته العالمية، يوم الجمعة، في العاصمة الألمانية، وفق ما نقلت رويترز.

وأظهر تسجيل مصور نشره أحد المعجبين على تويتر بونو وهو يبلغ محبي الفريق بصوت مبحوح "أنا آسف. شيء ما حدث ولا أظن أن بإمكاننا الاستمرار".

وأوضح "إذا أراد الجمهور الذهاب إلى منازلهم فلا بأس.. سنقيم حفلا آخر لكم في وقت لاحق... فلنأخذ استراحة.. استراحة لمدة 10 دقائق".

ورد الجمهور الذي بدا عليه الإحباط واضحا بتصفيق فاتر فيما ترك الفريق المسرح.

وبدأ الفريق جولته العالمية من أميركا الشمالية هذا الصيف بعد أن أصدر ألبومه الرابع عشر بعنوان (سونغس أوف إكسبيرينس).

ولم يوضح الفريق ما إذا كان الحفل المقرر في الرابع من سبتمبر في مدينة كولونيا الألمانية سيقام في موعده.

وقال الفريق على موقعه الرسمي على الإنترنت "كان بونو في حالة رائعة وبصوت رائع قبل الحفل وكنا نتطلع جميعا لليلة الثانية في برلين لكن بعد بضع أغنيات عانى من فقدان كامل لصوته... لا نعرف ماحدث ونستشير الأطباء".