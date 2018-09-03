  • الإثنين 03 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:20 ص
بحث متقدم
صلاح

رهان بين "صلاح" وزميله السابق في "الريدز"

الدولار

الدولار يرتفع مجددا لسجل هذا الرقم

بوش وميشيل أوباما

شاهد .. بوش يثير الجدل بتصرف غريب مع زوجة أوباما

أرشيفية

قريبا .. قانون يفرض ضرائب على الوحدات السكنية "المغلقة"

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني بعد الهجوم عليها: أعتذر لكل شاب و كل راجل

المتهم والضحايا

قاتل نجليه: هذا ما فعله أطفالي لحظة إلقائي بهم في البحر

مجدي يعقوب

جدل بسبب ما فعله "مجدي يعقوب" بسوبر ماركت شهير

هروب جماعي لأنصار القذافي من سجون طرابلس

هروب جماعي لأنصار القذافي من سجون طرابلس

روائي شهير:خروج اليهود من مصر"غلطة كبيرة"

روائي شهير: خروج اليهود من مصر"غلطة كبيرة"

مستشار مرسي : لن ننتصر

مستشار مرسي : لن ننتصر

رهان بين "صلاح" وزميله السابق في "الريدز"

الرياضة

صلاح
محمد صلاح

متابعات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

مصدر باتحاد الكرة يكشف مفاجأة مدوية عن أزمة "صلاح"

#

هذا ما قاله أسطورة الكرة الإنجليزية عن محمد صلاح

#

بالفيديو.. "صلاح" يحقق أمنية طفل سوري

#

شاهد.. "صلاح" من أفضل اللاعبين والبشر في العالم

منتخب مصر

محمد صلاح

ليفربول

داني انغر

ساوثمبتون

دخل اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي في رهان طريف مع نجم "الريدز" السابق "داني إنغز"، المنتقل على سبيل الإعارة إلى ساوثمبتون هذا الموسم.

وقالت صحيفة "تايمز" أن صلاح قبل رهانا وديا مع إنغز يكون الرابح فيه من يسجل أهدافا أكثر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن الرهان بين اللاعبين كان باستبعاد الجولة الأولى، وهي التي أحرز فيها "الفرعون" أول أهدافه هذا الموسم في شباك وستهام يونايتد، وذلك لانتقال إنغز متأخرا إلى ساوثمبتون.

وساعد إنغز فريقه الجديد في تحقيق الفوز لأول مرة هذا الموسم، على أمل أن تتحول صفقة إعارته إلى انتقال دائم إلى فريق "القديسين".

وستبدأ المنافسة من الجولة الثانية، ليتفوق إنغز مؤقتا على صلاح بفارق هدف وحيد حتى بعد تسجيل الأخير هدفا أمام برايتون بالجولة الثالثة، وفشله في بالتسجيل في الأسبوعين الثاني والرابع.

وقال إنغز في تصريحات صحفية: "هزيمة صلاح أمر شبه مستحيل، لكنني أعمل كل يوم من على تطوير مستواي. بالطبع، لم نتراهن على المال، فلست غبيا إلى هذه الدرجة حتى أخاطر بنقودي هو أمر أقرب إلى التسلية".

وعن سبب تركه ليفربول قال: "أردت أن أذهب إلى مكان ما يمكن أن أكون فيه لاعبا مهما تلتفت إليه أبصار المدينة بأكملها".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من القاتل الحقيقي لطفلي الدقهلية ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

الملاك والحقيقة الغائبة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» كيف تتغلب على الأرق وتنام في 120 ثانية؟
» إذاعة إسرائيل تعتذر بسبب بث موسيقى لفنان يحبه "هتلر"
» إلغاء حفل غنائي ضخم لأغرب سبب يمكن توقعه
» تغريم مطرب شهير مبلغًا باهظًا لزيادة وزنه
» قصة اللاعب الذي انتقل لـ6 أندية في مسيرته دون مقابل مادي
» لماذا رفض مدرب مانشستر يونايتد ضم رونالدو؟
» «آل الشيخ» مهاجمًا «أون سبورت»: «احترمونا قليلًا»
» «الجنس الناعم» يزاحم حيتان الإعلام الرياضي
» محامون يقاضون وزير التعليم ويطالبون بعزله
» تعرف على أسعار الدولار في التعاملات المسائية
» إسرائيل تطلق النار على مسيرة لـ«كسر الحصار» عن غزة ‎

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد
الطلاق