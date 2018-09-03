رهان بين "صلاح" وزميله السابق في "الريدز"

03 سبتمبر 2018 - 09:19 ص

دخل اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي في رهان طريف مع نجم "الريدز" السابق "داني إنغز"، المنتقل على سبيل الإعارة إلى ساوثمبتون هذا الموسم.

وقالت صحيفة "تايمز" أن صلاح قبل رهانا وديا مع إنغز يكون الرابح فيه من يسجل أهدافا أكثر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن الرهان بين اللاعبين كان باستبعاد الجولة الأولى، وهي التي أحرز فيها "الفرعون" أول أهدافه هذا الموسم في شباك وستهام يونايتد، وذلك لانتقال إنغز متأخرا إلى ساوثمبتون.

وساعد إنغز فريقه الجديد في تحقيق الفوز لأول مرة هذا الموسم، على أمل أن تتحول صفقة إعارته إلى انتقال دائم إلى فريق "القديسين".

وستبدأ المنافسة من الجولة الثانية، ليتفوق إنغز مؤقتا على صلاح بفارق هدف وحيد حتى بعد تسجيل الأخير هدفا أمام برايتون بالجولة الثالثة، وفشله في بالتسجيل في الأسبوعين الثاني والرابع.

وقال إنغز في تصريحات صحفية: "هزيمة صلاح أمر شبه مستحيل، لكنني أعمل كل يوم من على تطوير مستواي. بالطبع، لم نتراهن على المال، فلست غبيا إلى هذه الدرجة حتى أخاطر بنقودي هو أمر أقرب إلى التسلية".

وعن سبب تركه ليفربول قال: "أردت أن أذهب إلى مكان ما يمكن أن أكون فيه لاعبا مهما تلتفت إليه أبصار المدينة بأكملها".