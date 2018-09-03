» طريقة عسكرية للنوم في 120 ثانية

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وكالات- محمد الخرو

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البطولة

الأرق

العسكر

الطيارين

استعرضت وسائل إعلام حلا سريعا للتخلص من الأرق والنوم باستمتاع وهو يعد الحل النهائي لهذه المشكلة التي يعاني منها الملايين حول العالم.

وسلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على طريقة للاسترخاء بأسلوب الجنود الأميركيين، يمكن أن تساعد أي شخص على النوم في 120 ثانية فقط، وذكرها كتاب قديم عنوانه "استرخ وفز: أداء البطولة".

وقال الجنود، بعد تجربة الوصفة لمدة 6 أسابيع، إن نسبة نجاحها فاقت 96 بالمئة، وذكروا أنه تم التوصل لهذا الحل بعد ارتكاب الطيارين أخطاء قاتلة بسبب التعب وقلة النوم.

وتعتمد الوصفة على مزيج من الخطوات، من بينها الاسترخاء والتنفس والتخيل.

أولا، عليك أن ترخي عضلات وجهك، خصوصا الموجودة حول فكك وعينيك، ثم تنزل كتفيك إلى أدنى مستوى ممكن، قبل أن تمدد ذراعيك في جهة واحدة.

ثانيا، ينصح بالتنفس ببطء وإرخاء ساقيك، بداية من الفخذين وصولا إلى أسفل القدمين، وبمجرد الشعور بالاسترخاء لمدة 10 ثوان، يجب أن تصفي ذهنك بشكل كامل وألا تفكر في أي شيء.

وحسب الصحيفة، فإن تصفية الذهن تتم حين تتصور أنك مستلق على بحيرة هادئة، ولا شيء أمامك أو حولك، باستثناء سماء زرقاء صافية.

ويمكنك القول بهدوء "لا تفكر، لا تفكر، لا تفكر"، كررها بعض المرات لمدة 10 ثوان، وستجد نفسك غارقا في نوم هادئ.

يشار إلى أن الأرق مشكلة عالمية كبيرة، تؤثر على حوالي ثلث الرجال والنساء في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، ونحو نصف النساء فوق سن الخامسة والستين


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