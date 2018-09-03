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"الآثار" تعلن عن اكتشاف قرية منذ الألف الخامسة قبل الميلاد بالدقهلية

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اكتشافغ قرية بالدقهلية
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وكالات- حنان حمدتو

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أعلنت وزارة الآثار في بيان، بالأمس، أن بعثة برئاسة فردريك جيو عثرت على اكتشاف لواحدة من أقدم القرى التي في دلتا النيل أثناء أعمال التنقيب بمنطقة تل السمارة بمحافظة الدقهلية، شمالي القاهرة.

وأضاف جيو خلال البيان قائلا: "إن البعثة اكتشفت العديد من صوامع التخزين التي احتوت على كمية وفيرة من العظام الحيوانية والبقايا النباتية، كما توصلت إلى الفخار والأدوات الحجرية التي تؤكد على وجود مجتمعات مستقرة في أرض الدلتا الرطبة منذ الألف الخامسة قبل الميلاد".

وتابع قائلا: المعلومات التي تم التوصل إليها من خلال العمل في موقع تل السمارة منذ 2015 حتى الآن، تتيح فرصة فريدة لعلماء الآثار للتعرف على مجتمعات ما قبل التاريخ التي كانت تعيش في الدلتا لآلاف السنين قبل عصر الأسرة الأولى (فترة توحيد القطرين على يد الملك مينا وبداية التاريخ المصري)، ودراسة أسلوب المعيشة لديها".

وقالت رئيس الإدارة المركزية للآثار المصرية واليونانية والرومانية بالوجه البحري نادية خضر، إنه سيجري استكمال أعمال الحفر الأثري بالمنطقة التي اكتشفت بها القرية خلال العام المقبل.

وأضافت: "تحليل المواد العضوية المكتشفة سوف يقدم رؤية أوضح بشأن أول المجتمعات التي استقرت في الدلتا وأصل الزراعة والفلاحة في مصر".

ويذكر انه يوجد بالدقهلية مواقع أثرية كثيرة ومتنوعة تعود إلى عصور مصر القديمة والعصر اليوناني والروماني والمملوكي.

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