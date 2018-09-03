» بالفيديو.. لحظة طعن شاب على يد عامل

03 سبتمبر 2018 - 09:48 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة قتل شاب يعمل مدير مطعم، على يد بواب، بمدينة المنصورة، بسبب خلافات لعب الأطفال.

وبين الفيديو قيام البواب بطعن الشاب بسكين، بسبب خلاف على لعب الأطفال أمام المحل، وقذفهم لباب المحل بالكرة.

وردت معلومات للواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، من مستشفى المنصورة الدولى، بوصول مدير محل جثة هامدة نتيجة طعنة نافذة بالبطن.

وبالفحص تبين نشوب خلاف بين مدير محل بمول الجامعة بامتداد شارع جيهان، وبين حارس العقار بسبب لعب الأطفال أمام المحل، وجلوسهم الدائم ما دفع الحارس إلى حمل سلاح أبيض سكين، وقام بالهجوم على مدير المحل وطعنه طعنة نافذة لقي فيها مصرعه في الحال، وتم إلقاء القبض على الحارس.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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