خطر يهدد رونالدو وأسرته في إيطاليا

03 سبتمبر 2018 - 09:52 ص

شعر اللاعب كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال المحترف بين صفوف يوفنتوس الإيطالي بالخطر على منزله وعائلته في كران مادري بمدينة تورينو الإيطالية ما جعله يطالب مسئولو النادي بحماية أكبر.

وذكرت صحيفة "كوريير دي تورينو" الإيطالية أن اللاعب يشعر أن منزله الجديد غير مؤمن بالشكل الكافي، ومعرض للخطر.

وتابعت: "من أجل ذلك، طلب اللاعب من إدارة يوفنتوس تخصيص عنصر أمن لحماية زوجته وأطفاله، وعنصر ثان من أجل حماية منزله في كل الأوقات، وآخر ثالث للبقاء معه أينما ذهب".

وبدأ رونالدو في الاعتياد على الحياة في مدينة تورينو، كما أنه ادخل ابنه كريستيانو جونيور للتدرب في أكاديمية يوفنتوس للناشئين.

وغادر رونالدو العاصمة الإسبانية بعد انتقاله من ريال مدريد إلى يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية، التي أغلقت أبوابها قبل يومين.