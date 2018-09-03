  • الإثنين 03 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:40 ص
بحث متقدم
الإعلامية لميس الحديدي

سر منع لميس الحديدي من تقديم "هنا العاصمة"

سوق فاكهة

حملات "خليها تحمض" تجول المحافظات

صلاح

عروسان بالمدرجات يطلبان من "صلاح" قميصه

مأمون فندى

فندي : التحرش سببه الإخصاء السياسي‎

ابوتريكة

اليوم.. محاكمة أبوتريكة بتهمة التهرب الضريبى

رونالدو

خطر يهدد رونالدو وأسرته في إيطاليا

الدولار

الدولار يرتفع مجددا لسجل هذا الرقم

صلاح

رهان بين "صلاح" وزميله السابق في "الريدز"

بوش وميشيل أوباما

شاهد .. بوش يثير الجدل بتصرف غريب مع زوجة أوباما

أرشيفية

قريبا .. قانون يفرض ضرائب على الوحدات السكنية "المغلقة"

خطر يهدد رونالدو وأسرته في إيطاليا

الرياضة

رونالدو
رونالدو

متابعات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

لماذا غضبت الممثلة الشهيرة أن "رونالدو" أصبح جارًا لها؟

#

شاهد.. تفاصيل نجاة سائق شاحنة من الموت في انهيار جسر

#

بلدة كاملة تشاهد أول مباراة لرونالدو بقميص "اليوفي"

#

القبض على مسجل خطر متهم بسرقة مجوهرات ذهبية بالمنيا

الاعضاء البشرية

الشيخوخة

عقار

ديىل ميل

ثورة طبية

شعر اللاعب كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال المحترف بين صفوف يوفنتوس الإيطالي بالخطر على منزله وعائلته في كران مادري بمدينة تورينو الإيطالية ما جعله يطالب مسئولو النادي بحماية أكبر.

وذكرت صحيفة "كوريير دي تورينو" الإيطالية أن اللاعب يشعر أن منزله الجديد غير مؤمن بالشكل الكافي، ومعرض للخطر.

وتابعت: "من أجل ذلك، طلب اللاعب من إدارة يوفنتوس تخصيص عنصر أمن لحماية زوجته وأطفاله، وعنصر ثان من أجل حماية منزله في كل الأوقات، وآخر ثالث للبقاء معه أينما ذهب".

وبدأ رونالدو في الاعتياد على الحياة في مدينة تورينو، كما أنه ادخل ابنه كريستيانو جونيور للتدرب في أكاديمية يوفنتوس للناشئين.

وغادر رونالدو العاصمة الإسبانية بعد انتقاله من ريال مدريد إلى يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية، التي أغلقت أبوابها قبل يومين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. هل تلهم النضال السياسي في العالم العربي ؟ (1/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

الملاك والحقيقة الغائبة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» الحبس سنة مع الشغل لعامل هتك عرض طفلة
» بما أوصى جون ماكين قبل وفاته؟
» لاعب برشلونة يستنكر استبعاده من المنتخب
» اعتقال جنود إسرائيليين بتهمة الاتجار بالمخدرات
» عقار يحدث ثورة طبية لإعادة تحريك الأعضاء المشلولة
» نصائح لتجنب آلام المعدة
» الهواتف الذكية تساعد المرضى على الالتزام بالعلاج
» إحياء تصريح لـ"رونالدو" انتقد فيه "ميسي"
» بالفيديو.. لحظة طعن شاب على يد عامل
» طريقة عسكرية للنوم في 120 ثانية

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد
الطلاق