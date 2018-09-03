  • الإثنين 03 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:40 ص
بحث متقدم
الإعلامية لميس الحديدي

سر منع لميس الحديدي من تقديم "هنا العاصمة"

سوق فاكهة

حملات "خليها تحمض" تجول المحافظات

صلاح

عروسان بالمدرجات يطلبان من "صلاح" قميصه

مأمون فندى

فندي : التحرش سببه الإخصاء السياسي‎

ابوتريكة

اليوم.. محاكمة أبوتريكة بتهمة التهرب الضريبى

رونالدو

خطر يهدد رونالدو وأسرته في إيطاليا

الدولار

الدولار يرتفع مجددا لسجل هذا الرقم

صلاح

رهان بين "صلاح" وزميله السابق في "الريدز"

بوش وميشيل أوباما

شاهد .. بوش يثير الجدل بتصرف غريب مع زوجة أوباما

أرشيفية

قريبا .. قانون يفرض ضرائب على الوحدات السكنية "المغلقة"

اليوم.. محاكمة أبوتريكة بتهمة التهرب الضريبى

قضايا وحوادث

ابوتريكة
ابوتريكة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث عنف بالمنيا

#

محاكمة متهمتين باغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

#

اليوم.. محاكمة أبو تريكة بتهمة التهرب الضريبي

#

محاكمة «أبو تريكة» بتهمة التهرب الضريبي

تواصل محكمة جنح الشئون المالية والتجارية، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الإثنين، ثانى جلسات محاكمة اللاعب السابق محمد أبو تريكة في اتهامه بقضية تهرب ضريبي بمبلغ 710 آلاف جنيه قيمة الإعلانات لشركة مياه غازية وإحدى شركات الاتصالات.

كانت المحكمة قد أجلت أولى جلسات محاكمة "أبو تريكة" لإعلان المتهم للحضور.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد وافق على قرار نيابة التهرب الضريبى بإحالة أبوتريكة إلى المحاكمة لاتهامه بالتهرب الضريبى خلال الفترة من عام 2008 إلى 2009.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. هل تلهم النضال السياسي في العالم العربي ؟ (1/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

الملاك والحقيقة الغائبة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» الحبس سنة مع الشغل لعامل هتك عرض طفلة
» بما أوصى جون ماكين قبل وفاته؟
» لاعب برشلونة يستنكر استبعاده من المنتخب
» اعتقال جنود إسرائيليين بتهمة الاتجار بالمخدرات
» عقار يحدث ثورة طبية لإعادة تحريك الأعضاء المشلولة
» نصائح لتجنب آلام المعدة
» الهواتف الذكية تساعد المرضى على الالتزام بالعلاج
» إحياء تصريح لـ"رونالدو" انتقد فيه "ميسي"
» بالفيديو.. لحظة طعن شاب على يد عامل
» طريقة عسكرية للنوم في 120 ثانية

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد
الطلاق