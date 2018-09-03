» عقار يحدث ثورة طبية لإعادة تحريك الأعضاء المشلولة

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وكالات- حنان حمدتو

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أزالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، السبت الماضى، النقاب عن تقرير لاكتشاف طبي أحدث طفرة صحية في عالم طب الخلايا العضوية البشرية، وهو اكتشاف من شأنه مكافحة الشيخوخة، وإطالة متوسط أعمار البشر حتى 150 عاما، وإعادة نمو أعضائهم.

ونسب التقرير للبروفيسور ديفيد سينكلير من جامعة هارفارد وباحثون من جامعة نيو ساوث ويلز، الذين حسب عليهم العلاج الجديد المطور وتتضمن إعادة برمجة الخلايا بالأعضاء البشرية.

وقال سينكلير إن العقار المرتقب لن يجدد الأعضاء البشرية فحسب، بل سيسمح للمصابين بالشلل بالحركة مرة أخرى، مضيفًا أن التجارب البشرية للدواء ستجرى في غضون عامين.

وأضاف سنكلير، الذي يستخدم جزيئه الخاص لتقليص عملية الشيخوخة، إن عمره البيولوجي قد انخفض 24 سنة بعد تناول الحبوب.

وتابع أن والده البالغ من العمر 79 عامًا بدأ يمارس الرياضات المائية والعودة لحمل حقائب الظهر، بعد استخدام الدواء قبل عام ونصف.

وقال أيضًا إن الخصوبة عادت إلى شقيقة زوجته مرة أخرى بعد تلقي العلاج، على الرغم من أنها دخلت فيما يعرف بسن اليأس في الأربعينات من عمرها.

وعند تجربة الدواء على الفئران، وجد الباحثون زيادة عمر الفئران بنسبة 10%، بعد إعطائهم حبة مشتقة من فيتامين (بي).

ووفق لما نشرته "ديلي ميل"، فإن العقار سيكون متاحا للجمهور بعد 5 سنوات من خضوعه للاختبارات البشرية.

وقال الباحثون إن الدواء الخاضع للاختبار أدى إلى انخفاض في فقدان الشعر المرتبط بالعمر، وفق الصحيفة.

لكن الأستاذ في قسم علم الوراثة بكلية الطب بجامعة هارفارد حذر الناس من محاولة عكس مسار عملية الشيخوخة قبل تحقيق استيفاء الأبحاث العلمية ،  قائلا : "نحن لا ننصح الناس بأخذ عينات من الدواء حاليا لأنها لم تختبر رسميا من أجل السلامة".

والتقنية الجديدة مبنية على جزيء يسمى النيكوتيناميد الأدينين ثنائي النوكليوتيد (NAD ) ، والذي يلعب دورا في توليد الطاقة في جسم الإنسان ، كما تستخدم المادة الكيميائية بالفعل كمكمل لمعالجة مرض باركنسون والاضطراب الناتج عن الرحلات الجوية الطويلة.

ولم تدعم دورية عملية مرموقة حتى الآن هذه النتائج.

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