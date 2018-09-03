شاهد.. فيديو مسرب لـ"iPhone XS " قبل إطلاقه بأيام

03 سبتمبر 2018 - 09:57 ص

نشر موقع متخصص بأخبار التكنولوجيا، مقطع فيديو قال إنه للهاتف الجديد لشركة "أبل" الأمريكية، الذي سيطلق عليه اسم "iPhone XS "، وسيعلن عنه رسميًا خلال أيام.

وكانت أبل أعلنت، مساء الخميس، أنها ستنظم حفلاً في مقرها بولاية كاليفورنيا، يوم 12 سبتمبر الجاري، للكشف عن 3 هواتف جديدة إضافة إلى أجهزة أخرى.

ويكشف الفيديو الحصري لموقع "9 تو 5 ماك"، تفاصيل الهاتفين الجديدين "آيفون إكس إس" و"آيفون إكس إس بلس"، اللذين سيتوفران على شاشة "أوليد" النحيفة، بقياس 6.5 و5.8 بوصات.

ويعتقد الموقع أن الهاتفين سيطرحان معا باللون الذهبي، مشيرا إلى أن التفاصيل الأخرى لا تزال غير معروفة حتى الآن.

وكانت تقارير سابقة توقعت أن تكون الهواتف الجديدة قريبة في التصميم من هاتف "آيفون X " الذي أطلق في 2017، لكن مع تعديلات في الخصائص والحجم توازيا مع تخفيض في السعر.



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