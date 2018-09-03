اليوم.. النطق بالحكم على ولاية الجيزة

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قضايا وحوادث

محكمة عسكرية
محكمة عسكرية

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مد أجل الحكم على المتهمين بخلية ولاية الجيزة

تصدر المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، حكمها على المتهمين في قضية ولاية الجيزة.

وكانت محكمة غرب القاهرة العسكرية أحالت فى 17 مارس الماضى أوراق 4 متهمين للمفتى بينهم 3 متهمين غيابى.

والمتهمون المحالة أوراقهم هم محمود نصر أبو طالب الليثى، وجمعة شعبان عبد الله سلام، وحسن إبراهيم محمد رجب، وإبراهيم فتحى مغاورى.

ويحاكم المتهمين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، والتخطيط لضرب مؤسسات الدولة، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

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