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دراسة:

الهواتف الذكية تساعد المرضى على الالتزام بالعلاج

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الهواتف الذكية
أرشيفية

وكالات- الدويني فولي

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أوضحت دراسة طبية أسترالية أن تطبيقات الهواتف الذكية التي تذكر مرضى القلب بتناول أدويتهم قد تساعدهم على الالتزام أكثر بأنظمتهم العلاجية المقررة.

وتقول قائدة الدراسة كارلا سانتو، إن مرضى القلب يتناولون في العادة ما يصل إلى 4 أدوية مختلفة 3 مرات في اليوم، مما قد يصبح عبئا في الالتزام به وتذكره.

وأضافت لـ"رويترز هيلث"، عبر البريد الإلكتروني: "النتائج التي توصلنا إليها مشجعة حقا لأن التطبيقات التي استخدمناها متاحة بالفعل مجانا ويستخدمها الملايين".

ونشرت الدراسة في دورية أمراض القلب "هارت"، لتتزامن مع اجتماع للجمعية الأوروبية لأمراض القلب في ميونيخ بألمانيا.

وقامت سانتو وزملاؤها في جامعة سيدني بولاية نيو ساوث ويلز، بتوزيع 150 مريضا بالقلب على ثلاث مجموعات عشوائيا.

واستخدمت المجموعة الأولى تطبيقا بسيطا للتذكير بمواعيد الأدوية، والثانية استخدمت تطبيقا متطورا يتضمن خيارات قابلة للتعديل فيما لم تستخدم الثالثة أي تطبيقات.

ولم يستخدم أي من المشاركين تطبيقات من هذا النوع من قبل.

مزيد من الالتزام

واختار الباحثون التطبيقات المستخدمة في الدراسة بناء على بحث سابق، أجروه لمعرفة أفضل التطبيقات المستخدمة والمتاحة على أجهزة "أندرويد" و"آيفون" في استراليا.

وبعد ثلاثة أشهر أكمل المرضى في كل المجموعات استبيانا يهدف إلى تقييم التزامهم بتناول أدويتهم، وأظهرت النتائج أن من استخدموا التطبيقات التزموا أكثر بتناول العقاقير مقارنة بمن لم يستخدمونها.

لكن الباحثين قالوا إن متوسط الفارق بين الفريقين لم يكن كبيرا، لأن المشاركين بشكل عام كان معدل التزامهم بالأدوية متوسطا إلى مرتفع منذ البداية.

كما ارتفعت نسبة الأشخاص الذين لا يلتزمون بتناول الأدوية بين المجموعة التي لم تستخدم التطبيقات، إذ بلغت 29 بالمئة مقابل 19 بالمئة بين من استخدموها.

ولا يبدو أن الخيارات الإضافية في التطبيقات شكلت فارقا في النتيجة.

وقالت سانتو إن الدراسة تدفع إلى الاعتقاد بأن المزيد من المرضى يمكنهم الاستفادة من تطبيقات التذكير بالأدوية خاصة المصابين بأمراض مزمنة تضطرهم لتناول عقاقير لفترات طويلة.

وأضافت: "يمكننا أن نوصي الأطباء بالتحدث مع مرضاهم عن مدى التزامهم بأدويتهم وربما اقتراح استخدامهم لتطبيقات تساعدهم".

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